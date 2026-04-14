Quién se fue de "Gran Hermano" el lunes 13 de abril: la participante que dijo adiós en la gala más tensa

Este lunes, "Gran Hermano Generación Dorada, en Telefe, tuvo una nueva gala de eliminación, y la tensión se cortaba con tijeras. Después de la salida de Cinzia Francischiello la semana pasada, todos esperaban ver quién sería el noveno participante en abandonar la competencia, y las encuestas previas daban alguna idea de quiénes eran los principales señalados. La casa quedó en silencio cuando Santiago del Moro anunció que la decisión ya estaba tomada.

La placa final tuvo a dos competidores muy queridos por el público: Brian Sarmiento y Lola Tomaszeuski. Ambos jugadores venían de semanas intensas, con idas y vueltas en los votos. Pero el destino del juego está en manos de la gente, y esta vez la balanza se inclinó para un solo lado. Pasadas las 23, el conductor confirmó lo que muchos sospechaban: Lola Tomaszeuski se convirtió en la nueva eliminada de esta edición.

Lola, que había entrado con muchas expectativas y un grupo de seguidores fieles, no logró sumar los votos suficientes para seguir en la casa. Su estilo directo y algunas discusiones calientes de las últimas semanas jugaron en contra. Apenas escuchó su nombre, la participante juntó sus pertenencias, abrazó a sus compañeros con lágrimas en los ojos y cruzó la puerta roja. "Fue un sueño estar acá", alcanzó a decir antes de irse, entre aplausos y algunos silbidos del estudio.

Con esta salida, el juego se reacomoda de nuevo. Braian Sarmiento, que se salvó por poco, sigue en carrera y ahora respira aliviado. La casa pierde a una figura fuerte, pero la competencia sigue más viva que nunca. Quedan 24 participantes en juego, y la lista de eliminados ya suma nueve nombres, incluyendo a Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carmiña Masi, Carla Bigliani, Nicolás Sicaro, Kennys Palacios, Franco Poggio, Cinzia Francischiello y ahora Lola Tomaszeuski.

Dónde se puede ver "Gran Hermano"

Para los que quieran seguir el minuto a minuto, "Gran Hermano" se emite de lunes a jueves y los domingos a las 22, los viernes a las 22.15 por Telefé. También se puede ver las 24 horas a través de DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV, o por Flow, Telecentro Play y Cablevisión. La novena eliminada ya se fue, pero la casa no para: esta noche ya empiezan las nuevas alianzas y los próximos candidatos a la placa. El horno no está para bollos.