Furia y Coty Romero: un fenómeno increíble en "La cárcel de los gemelos 2" con 1.800.000 personas mirando en vivo

Sin dudas, Juliana Scaglione y Coty Romero fueron dos de las figuras más destacadas de "Gran Hermano Argentina" en sus respectivas ediciones. El impacto que lograron fue tal que ahora se sumaron a "La cárcel de los Gemelos 2", un éxito internacional en redes y ya están poniendo su carácter al servicio del programa. El universo del streaming quedó en llamas tras confirmarse el violento enfrentamiento que protagonizó Coty, una noticia que generó un impacto total al viralizarse el video de su agresión a La Falete. Furia, que llegó atrasada al ciclo pero ya piensa ponerse a tiro, y Coty Romero, son protagonistas de un fenómeno increíble.

Según La Pavada de Diario Crónica, lo que pasa en "Cárcel de los gemelos 2" es una locura: 1.800.000 personas mirando en vivo por YouTube, con 250.000 euros de premio para la dupla ganadora. Llegó ayer atrasada por el avión Furia, que se mandó con pelucas, un mate, una muñeca furiosa chiquita y ya empezó a hablar de sus realities. Coty, que se definió "cuchillera" ni bien arribó, no tardó ni cinco minutos en pelearse con La Falete, la española que ya venía con fama de picante. El resto es historia.

El conflicto explotó cuando Coty notó que la europea ni la saludó. "Desde que llegué no me saludaste. Educación ante todo, ¿sabés?", le reclamó la correntina. La otra respondió que no sabía quién era ella y se armó la podrida. La cosa pasó de los gritos a los bifes: La Falete le vació una botella de gaseosa encima a Coty, y Coty, sin pensarlo dos veces, le tiró un plato de comida. "Pegame, pegame, así te sacan", la desafió la argentina mientras la seguridad la tenía que separar. El video se viralizó al toque, obvio.

Los conductores del formato, los hermanos Ramos, no escatimaron en elogios para la actitud de Coty. La calificaron como una "jodida superestrella" que sabe manejar los tiempos del conflicto como nadie. Ahora, con Furia ya adentro (aunque llegó tarde por problemas con el avión), la expectativa es total. Las dos juntas, en un encierro extremo, con celdas monitoreadas 24/7, pruebas de eliminación y 250 mil euros en juego. Esto recién arranca, y si ya pasó todo esto el primer día, no queremos imaginar lo que viene. El streaming está en llamas, y las argentinas son las dueñas del show.