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Sábado, 27 de junio de 2026

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Cronicazo del sábado: los números de la Gitana y las cifras más atrasadas para jugar a la quiniela

¿Querés tentar a la suerte en la quiniela? Mirá las predicciones del día, el número definitivo de la Gitana y qué cifra le corresponde hoy a tu signo del zodiaco.

Lucía Reppin
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Llegó el Cronicazo de este sábado 27 de junio, con todas las recomendaciones de la Gitana para la quiniela del fin de semana. Si no sabés qué números elegir, no te pierdas la guía de la fortuna.

La sección semanal "Me lo dijo una Gitana", además, se encuentra disponible en esta nota, así como el bloque que señala una cifra de la suerte de acuerdo a cada signo del zodiaco.

Los resultados de loterías y quinielas podés verlos en loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Llegó el Cronicazo de este sábado: ¿Qué números brinda la Gitana para la quiniela?

El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "59". Lo acompañan el "10" como "El salvador", el "48" y el "87" como "Los posibles", y el "95" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "28".

Ella está acompañada del "30" como "La onda", del "16" como "Me juego" y del "64" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "72", el "03" y el "41". Los sueños sugieren el "38", el "06", el "17" y el "74" como las mejores opciones.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!
¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

  • Aries (del 21/3 al 20/4): "96".
  • Tauro (del 21/4 al 22/5): "19".
  • Géminis (del 23/5 al 21/6): "44".
  • Cáncer (del 22/6 al 21/7): "01".
  • Leo (del 22/7 al 21/8): "57".
  • Virgo (del 22/8 al 22/9): "80".
  • Libra (del 23/9 al 22/10): "35".
  • Escorpio (del 23/10 al 21/11): "23".
  • Sagitario (del 22/11 al 21/12): "79".
  • Capricornio (del 22/12 al 20/1): "42".
  • Acuario (del 21/1 al 19/2): "67".
  • Piscis (del 20/2 al 20/3): "54".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este sábado 27 de junio

"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "5877". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "3" con 53 sorteos; decena, el "0" con 40 sorteos; unidad, el "0" con 22 sorteos. Los más atrasados son el "51", el "24" y el "97", mientras que los más salidores, el "22", el "10" y el "14".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "3" con 32 sorteos; decena, el "0" con 20 sorteos; unidad, el "3" con 32 sorteos. Los más atrasados son el "33", el "79" y el "80". Los más salidores, el "44", el "48" y el "88".

El Cronicazo de este sábado 27 de junio.
El Cronicazo de este sábado 27 de junio.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "3" con 21 sorteos; decena, el "4" con 20 sorteos; unidad, el "7" con 28 sorteos. Los más atrasados son el "25", el "55" y el "45", y los más salidores, el "43", el "61" y el "67".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "1" con 35 sorteos; decena, el "6" con 34 sorteos; unidad, el "6" con 22 sorteos. Los más atrasados son el "42", el "93" y el "33", mientras que los más salidores, el "49", el "79" y el "82".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "3" con 32 sorteos; decena, el "1" con 26 sorteos; unidad, el "3" con 26 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "62" y el "64". Los más salidores, el "74", el "50" y el "04".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "7" con 33 sorteos; decena, el "0" con 24 sorteos; unidad, el "5" con 30 sorteos. Los más atrasados son el "80", el "92" y el "78", y los más salidores, el "48", el "59" y el "04".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "1" con 36 sorteos; decena, el "9" con 32 sorteos; unidad, el "2" con 26 sorteos. Los más atrasados son el "51", el "48" y el "49", y los más salidores, el "58", el "44" y el "87".

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