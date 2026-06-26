Ganó una fortuna en la Quiniela, pero casi pierde todo por una insólita razón: "Fue muy duro..."

Una mujer se enteró de que había ganado un importante premio en la Quiniela segundos antes de tirar a la basura el ticket mientras realizaba las tareas de limpieza en su hogar.

Creía que esa jugada no había sido favorable para ella. La flamante ganadora, identificada como Melissa Johnson, había comprado un juego raspadito y en primera instancia no se dio cuenta de que era uno de los afortunados. Sin embargo, antes de desecharlo, decidió escanearlo nuevamente.

Después de corroborar el boleto, la afortunada descubrió que había ganado un millón de dólares (aproximadamente 1.474.500.000 de pesos) y rápidamente comenzó a gritar de la emoción. Esta inédita situación ocurrió en la ciudad de Carolina del Norte, en Estados Unidos.

Qué hará con el dinero

Johnson aseguró que, al enterarse de su nueva fortuna, el corazón le comenzó "a latir muy fuerte" y que nunca había pensado que podía convertirse en millonaria de un día para otro gracias al azar.

Además, sostuvo que trabajó "muy duro durante toda su vida" y que tiene previsto compartir gran parte de su premio con los integrantes de su familia, para que puedan estar tranquilos desde el plano económico.

El golpe de suerte de la flamante millonaria estuvo anclado a un ticket raspadito "Lotería Multiplier", con un costo de 10 dólares (aproximadamente 14.745 pesos argentinos) que compró en un comercio local.