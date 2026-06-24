Albañil ganó una fortuna en la Quiniela y podrá cumplir el sueño de su vida: ¿Cómo eligió los números?

Un inédito golpe de suerte conmocionó a un apostador que obtuvo los cinco aciertos en uno de los juegos de Quiniela más reconocidos. Le permitió quedarse con más de 2.900 millones de pesos.

El flamante millonario, identificado como Benito Colunga Guerrero, se convirtió en millonario gracias a la misma jugada que realiza cada vez que compra un ticket, la cual consiste en seleccionar los números por las fechas de nacimiento de sus hijos.

Cómo decidió jugar y cuándo se enteró del premio de Quiniela

La inédita secuencia tuvo lugar en Indianápolis, Estados Unidos, sin salir de la rutina ni imaginar lo que estaba por ocurrir. El flamante ganador regresaba a la ciudad de Texas cuando frenó en una estación de servicio para cargar combustible.

Una vez que realizó esta acción, se retiró del lugar para continuar hacia la casa donde viven sus seis hijos. Sin embargo, un pálpito generó que regrese a este establecimiento para comprar un ticket del sorteo de Powerball.

El ganador se convirtió en millonario por cinco aciertos en el Powerball.

Al día siguiente de esta jugada, optó por corroborar su boleta y descubrió que con cinco aciertos había obtenido un premio que alcanzaba los dos millones de dólares en el sorteo del pasado 10 de junio, según informaron en un comunicado.

Qué hará con el premio

Guerrero expresó que su nueva fortuna le permitirá avanzar con la construcción de una vivienda en la ciudad de Texas, donde meses antes había podido comprar un amplio terreno. No obstante, iba a necesitar una inversión muy alta para establecerse en ese lugar.

Dentro de las intenciones del obrero que se dedica a la construcción de hoteles, destacan la adquisición de una casa rodante que le permita recorrer el país y otros tipos de vehículos todoterreno para maximizar el disfrute de su futuro domicilio.