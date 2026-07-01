Arrancá julio con el Cronicazo: los números recomendados por la Gitana para la quiniela

Este miércoles 1 de julio, no te podés perder el Cronicazo. En esta completa guía de quiniela, la Gitana comparte sus pálpitos recomendados basándose en los números con mayor demora, los más postergados y los que más salen en los sorteos.

Si tenés intenciones de desafiar al destino, no dejes de consultar el apartado semanal titulado "Me lo dijo una Gitana" para descubrir cuál es la cifra que te corresponde según tu signo zodiacal.

¡Recordá repasar el Cronicazo antes de concretar tu apuesta! Además, podés verificar los resultados oficiales de los distintos tableros y loterías ingresando en los sitios web correspondientes: loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Viví la mitad de la semana con el Cronicazo: ¿Qué números sugiere la Gitana para la quiniela?





El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "11". Lo acompañan el "09" como "El salvador", el "75" y el "63" como "Los posibles", y el "14" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "46".

Ella está acompañada del "90" como "La onda", del "58" como "Me juego" y del "37" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "23", el "80" y el "02". Los sueños sugieren el "25", el "82", el "96" y el "01" como las mejores opciones.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

Aries (del 21/3 al 20/4): "29".

(del 21/3 al 20/4): "29". Tauro (del 21/4 al 22/5): "00".

(del 21/4 al 22/5): "00". Géminis (del 23/5 al 21/6): "51".

(del 23/5 al 21/6): "51". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "83".

(del 22/6 al 21/7): "83". Leo (del 22/7 al 21/8): "98".

(del 22/7 al 21/8): "98". Virgo (del 22/8 al 22/9): "32".

(del 22/8 al 22/9): "32". Libra (del 23/9 al 22/10): "67".

(del 23/9 al 22/10): "67". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "78".

(del 23/10 al 21/11): "78". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "15".

(del 22/11 al 21/12): "15". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "54".

(del 22/12 al 20/1): "54". Acuario (del 21/12 al 19/2): "46".

(del 21/12 al 19/2): "46". Piscis (del 20/2 al 20/3): "60".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este miércoles 1 de julio





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "0893". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "4" con 28 sorteos; decena, el "6" con 23 sorteos; unidad, el "7" con 42 sorteos. Los más atrasados son el "95", el "10" y el "44", mientras que los más salidores, el "28", el "61" y el "21".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "0" con 47 sorteos; decena, el "8" con 17 sorteos; unidad, el "3" con 34 sorteos. Los más atrasados son el "82", el "19" y el "85". Los más salidores, el "24", el "42" y el "83".

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "3" con 23 sorteos; decena, el "2" con 23 sorteos; unidad, el "4" con 21 sorteos. Los más atrasados son el "37", el "20" y el "77", y los más salidores, el "56", el "10" y el "85".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "9" con 29 sorteos; decena, el "8" con 24 sorteos; unidad, el "0" con 39 sorteos. Los más atrasados son el "71", el "16" y el "34", mientras que los más salidores, el "10", el "11" y el "51".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "0" con 29 sorteos; decena, el "0" con 26 sorteos; unidad, el "3" con 25 sorteos. Los más atrasados son el "62", el "70" y el "76". Los más salidores, el "64", el "41" y el "14".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "7" con 27 sorteos; decena, el "6" con 51 sorteos; unidad, el "7" con 29 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "89" y el "13", y los más salidores, el "59", el "50" y el "72".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "7" con 27 sorteos; decena, el "6" con 51 sorteos; unidad, el "7" con 29 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "89" y el "13", y los más salidores, el "59", el "50" y el "72".