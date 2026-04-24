Jubilados ganaron la lotería y revelaron que no es la primera vez que la suerte los elige: "Es increíble"

En la lotería y los juegos de azar hay quienes nunca ganan y quienes parecen tener la fortuna de su lado. Así ocurrió con una pareja de jubilados que se llevó un premio millonario y sorprendió al contar que no es la primera vez que viven un golpe de suerte.

Los protagonistas de esta historia son Pamela y Anthony, de 79 y 82 años, quienes volvieron a llamar la atención por su particular vínculo con el destino. Es que, seis décadas atrás, ganaron la casa en la que viven gracias a un concurso.

Oriundos de Melksham, Wiltshire (Inglaterra), la pareja volvió a celebrar un golpe de suerte al ganar 142.857 libras esterlinas en la Lotería de Código Postal, un juego benéfico en el que los participantes compiten con códigos vinculados a su domicilio.

"Hemos tenido suerte en el pasado, pero esto es simplemente increíble", expresó Pamela, luego de compartir este premio millonario con vecinos de su zona, que también resultaron beneficiados.

Tomando como referencia la cotización oficial, el premio de 142.857 libras equivale a unos 268.352.508 pesos argentinos aproximadamente.

¿En qué usarán el premio que ganaron en la lotería?





La buena racha de la pareja comenzó décadas atrás, cuando en los años 60 obtuvo por concurso el bungalow en el que todavía reside. Ahora, tras este nuevo golpe de suerte, Pamela y Anthony también contaron qué piensan hacer con el premio.

Según relataron a los organizadores del sorteo, una parte será destinada a compartirlo con su familia, incluida una ayuda para el casamiento de una de sus nietas.

Anthony y Pamela, la pareja de jubilados que ganó la lotería después de haber tenido un golpe de suerte años atrás (Imagen: BBC).

La plata llega en un momento especial para ambos. Pamela cumplirá 80 años este año y, en octubre, la pareja celebrará 60 años de casados, por lo que el premio aparece como una oportunidad ideal para festejar.

"Podemos pagar para que todos disfruten de unas vacaciones inolvidables. A mí me gustaría un crucero", contó.

La fortuna no quedó solo en sus manos. Otros vecinos de la calle también recibieron la misma suma del millón de libras repartido por el sorteo. Entre ellos estuvo Gary Walker, de 57 años, quien recordó que conoce a Pamela desde hace casi toda su vida, ya que ella fue la cocinera del comedor escolar.