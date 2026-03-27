Abuelo de 84 años ganó la Quiniela por segunda vez y contó el tierno destino del premio: "Están todos emocionados"

Mientras muchos prueban suerte durante años sin obtener resultados, un jubilado de 84 años consiguió lo que para otros parece inalcanzable: volver a ganar la Quiniela después de mucho tiempo de juego constante, y reveló el tierno gesto que tendrá con el premio.

El protagonista de esta historia es un hombre de 84 años que trabajó por años como camionero y que en 2021 ya había tenido un acierto importante en la lotería. Aunque pueda sonar increíble, la experiencia se volvió a repetir para él.

Se trata de Lawrence Wagner, un hombre oriundo de Brampton (Canadá), que contó que lleva más de 40 años apostando a la lotería. En esta ocasión, la suerte volvió a acompañarlo en el sorteo de Poker Lotto del pasado 25 de febrero.

En esta oportunidad, el hombre se llevó un premio de 100.000 dólares que, al tipo de cambio oficial, equivalen a unos 139.000.000 de pesos antes de impuestos. En lo que fue su primer gran golpe de suerte, había ganado 225.000 dólares con el juego Instant The Big Spin.

Lawrence Wagner, cuando ganó la Quiniela en 2021 por primera vez.

"Disfruto más jugando a la lotería porque me da algo que hacer", contó Wagner al hablar con los responsables del juego. Al recordar su primer gran premio, relató: "Cuando cayó en Big Spin, dije: ‘¿Qué demonios es eso? ¿Qué está pasando?'. Nunca esperé algo así en mi vida".

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El jubilado relató que una mañana, mientras revisaba sus boletos, se llevó una sorpresa inesperada al notar que uno de ellos tenía premio. "¡No podía creer lo que veía! Había tantos ceros que al principio no entendía lo que estaba pasando", expresó.

Según contó, el impacto fue tal que quedó inmóvil por unos segundos, intentando procesar la situación. "Me quedé ahí parado en silencio, congelado en el tiempo, tratando de asimilarlo", agregó. Minutos después, decidió compartir la noticia con su hijo.

"Me dijo: ‘Hola, papá. Son las 5 de la mañana, ¡así que más vale que tengas una buena razón para llamar tan temprano!'. Me reí y le dije que había ganado la lotería otra vez", recordó. "Se alegró muchísimo por mí".

Cinco años después de su primer premio en la lotería, Lawrence Wagner volvió a ganar y sumó 100 mil dólares más.

De cara a lo que viene, Wagner explicó que planea gastar el dinero en distintos proyectos personales, como arreglar su auto, finalizar algunas mejoras en su casa y también repartir una parte entre sus nietos. "Tienen una lista de regalos que quieren del abuelo. Todos están emocionados. Fue maravilloso compartir la noticia con ellos", cerró.

La historia de este hombre no solo llama la atención por haber ganado más de una vez, sino también por su constancia a lo largo de los años, una apuesta sostenida en el tiempo que, contra todo pronóstico, volvió a darle una alegría que pocos logran repetir.