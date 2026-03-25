Abuela ganó una fortuna en la Quiniela, pero no la dejan cobrar el premio por una "trampa": "Se sospecha que..."

Una jubilada de 83 años ganó el premio mayor de la lotería, pero una decisión política de último momento le impide tocar un solo centavo de los 83.5 millones de dólares.

Aunque tiene el ticket en la mano, la justicia mantiene la fortuna congelada por un cambio en las leyes de apuestas digitales. La mujer compró su boleto a través de Jackpocket Lottery, una aplicación muy popular en Estados Unidos.

La misma noche del sorteo, recibió el aviso que le cambiaba la vida: era multimillonaria. Sin embargo, cuando fue a buscar su plata, se encontró con una pared legal.

La mujer compró su boleto a través de Jackpocket Lottery, una aplicación muy popular en Estados Unidos.

La trampa que la dejó sin su premio de lotería





Apenas unos días después del sorteo, la Comisión de Lotería de Texas prohibió de golpe las aplicaciones de mensajería de boletos. Según el organismo, estas plataformas no están reguladas y sospechan de "actividades ilegales".

Como la empresa donde compró la abuela entró en esa prohibición, el pago de su premio quedó totalmente suspendido. Para el Estado, el billete es "inválido" porque la gestión de compra no fue oficial, a pesar de que la mujer pagó por él de buena fe.

Guerra judicial por la fortuna





La batalla legal arrancó en febrero de 2025 y todavía no tiene solución. "Mi clienta cumplió con todas las reglas que estaban vigentes cuando apostó", reclamó su abogado, Randy Howry, quien denuncia que la política se metió en el bolsillo de la gente.

Mientras la justicia de Estados Unidos decide qué hacer, la abuela sigue viviendo de su jubilación mínima. La suma millonaria, que equivale a una cifra astronómica en pesos argentinos, espera en un limbo financiero desde junio del año pasado. La última palabra la tendrán los jueces en los próximos meses.