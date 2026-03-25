Confió en su pálpito, apostó a la quiniela y ganó $86 millones: "Felicidad instantánea"

Las historias de azar y fortuna siguen generando impacto, más todavía cuando un simple presentimiento termina transformándose en una suma millonaria.

Esto es lo que sucedió con un comerciante que, guiado por una intuición, decidió probar suerte y terminó llevándose uno de los premios más importantes del juego.

El sorteo que cambió todo y convirtió una jugada al azar en millones.

Un presentimiento lo hizo apostar al azar y ganó $86 millones en la Poceada

Un comerciante de Posadas protagonizó una historia que mezcla intuición, azar y fortuna. Durante varios días, sintió que algo importante iba a suceder.

Sin demasiadas expectativas, decidió confiar en esa sensación extraña y probó suerte en la Poceada, uno de los juegos más populares de la provincia de Misiones.

En esta oportunidad, cambió su estrategia: optó por una selección completamente aleatoria, se acercó a su agencia de loteria de confianza, la número 213, y realizó su apuesta a los números 26, 32, 56, 58, 72, 83, 89 y 99.

El sorteo que cambió todo y convirtió una jugada al azar en millones.

Días después, en el sorteo correspondiente al 19 de marzo, esa combinación resultó ganadora y le permitió obtener un premio de 86 millones de pesos. Sin dudas, el impacto fue inmediato y difícil de asimilar.

"No podía creerlo, fue una felicidad instantánea", expresó el ganador, quien además destacó que el acierto coincidió con el cumpleaños de su abuela, un detalle que lo emocionó aún más.

Según se conoció, el apostador lleva años participando en distintos juegos de azar, pero nunca había obtenido una suma de tal magnitud que le cambie la vida para siempre.

Este golpe de suerte no solo superó cualquier expectativa previa, sino que también renovó su entusiasmo por seguir participando. "Esto me incentiva a seguir jugando", aseguró.

Los números elegidos sorprendieron y cambiaron todo en cuestión de segundos.

En cuanto al destino del dinero, explicó que no tenía planes definidos antes de ganar. Sin embargo, ahora ya comenzó a proyectar: uno de los primeros objetivos será hacerle un regalo especial a su abuela, a quien considera clave en esta historia. También planea realizar un viaje junto a su familia y destinar parte del premio a fortalecer su negocio.

Como ocurre con este tipo de premios, el monto recibido no es íntegro. En Argentina, los juegos de azar están alcanzados por impuestos, por lo que el ganador deberá tributar un porcentaje significativo del 30%.

En este caso, de los $86 millones obtenidos, el ganador recibiría aproximadamente unos $60 millones netos, aunque la cifra final puede variar según la normativa vigente y las retenciones aplicadas al momento del pago.

Una apuesta simple terminó en un premio que supera todas las expectativas.

Por otro lado, las agencias que emiten los tickets también reciben una comisión por la venta. En general, los agencieros obtienen un porcentaje que suele ubicarse entre el 10% y el 15% del valor apostado, lo que convierte a estos premios en un impulso importante para el sector.

El próximo sorteo ya tiene un pozo estimado de más de 34 millones de pesos, lo que vuelve a despertar el interés de miles de jugadores que, como este comerciante, apuestan a que la suerte también los sorprenda.



