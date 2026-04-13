Un productor agrario ganó más de $60 millones en la Quiniela con una jugada fija: ¿De dónde es?

Un productor agrario, de 53 años, se convirtió en el único ganador de la Quiniela Poceada Chaqueña tras acertar los cinco números en el sorteo 2290 del martes 7 de abril. Se llevó un pozo total de $61.658.510.

El apostador, oriundo de Juan José Castelli, logró la hazaña con una jugada manual que, según explicó, repite siempre. Los números de la suerte que le cambiaron la vida fueron: 76, 82, 86, 91 y 93.

La jugada que le cambió la vida a un apostador de Juan José Castelli.

¿Dónde se hizo la jugada ganadora de la Quiniela Poceada?

El ticket ganador fue emitido en la Agencia 613, ubicada en la intersección de la avenida Héroes de Malvinas y Reconquista, en la localidad de Castelli. Gracias a su constancia para seguir una jugada específica, el productor se quedó con el primer premio de la modalidad.

¿Cómo se juega a la Poceada?

Para participar, los jugadores deben elegir cinco números de dos dígitos (del 00 al 99). El costo de la boleta es de $1.000 y los sorteos se realizan los martes, jueves y sábados a las 21:00.

Existen dos modalidades: la jugada manual, donde el apostador elige sus cifras, y la automática, donde el sistema las selecciona al azar. El primer premio se reparte entre quienes logran los 5 aciertos, pero también cobran aquellos que obtienen 4, 3 o 2 puntos.

Los premios se distribuyen así: