Ganó $62 millones en la Quiniela gracias a una "corazonada" de su pareja y conmovió a todos al contar qué hará con el premio

Un apostador ganó más de $60 millones en la Quiniela al obtener cinco aciertos en uno de los juegos de azar más conocidos del país. Así, emocionó a todos al contar el uso que le dará a su premio.

Se trata de un joven barbero de 26 años que optó por probar suerte en la Quiniela Poceada Chaqueña, en una jugada de modalidad manual y debido a una fuerte intuición de su pareja.

Seleccionó los números 05, 15, 22, 31 y 45. Al obtener los cinco aciertos, se quedó con un premio exacto de $62.227.025.

El ganador oriundo de la localidad de General Pinedo fue uno de los tres afortunados que obtuvieron el premio mayor del sorteo que se realizó el sábado 14 de marzo por la noche.

La jugada que realizó el barbero de 26 años.

Al acercarse a retirar su premio, confesó que los números de la suerte eran de una jugada de su pareja y que con este premio van a poder cumplir el sueño de tener la casa propia.

Los apostadores que deseen probar suerte en la Poceada Chaqueña tendrán dos modalidades de juego: la manual, en la que cada uno elige los números que desea jugar, o la automática, en la que son seleccionados al azar.

La jugada ganadora del joven de 26 años se realizó en la Sub-Agencia 198/06 que está ubicada en la calle 9 de Julio, en la localidad de General Pinedo, según informaron desde la Lotería Chaqueña.

El segundo ganador del fin de semana en la Poceada

Además del barbero, un hombre oriundo de la localidad de Las Breñas se acercó a primera hora del lunes a retirar su premio de más de $60 millones, por ser uno de los tres ganadores principales del sorteo.

En este caso, es un comerciante de 47 años que realizó una jugada manual en la Sub-Agencia 606/07, ubicada en el barrio Sarmiento de la localidad chaqueña.

Los números de la suerte en esta oportunidad fueron 05, 09, 15, 33 y 45, pero no brindó los detalles de por qué optó por estas cifras. Con dos de los tres premios cobrados, resta encontrar al tercer apostador, que aún no se acercó a cobrar el premio y es oriundo de Presidencia Roque Sáenz Peña.