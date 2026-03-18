"Shockeado": Vecino porteño ganó $1.069 millones en la Quiniela y lo descubrió de casualidad

Un vecino de Caballito se convirtió en protagonista de un momento insólito gracias a la Quiniela: ganó nada menos que $1.069 millones en la Poceada y se enteró una semana después, de pura casualidad, cuando volvió a hacer una nueva apuesta y le avisaron que era dueño del premio "gordo".

El hombre pasó por una agencia en la calle Neuquén al 1000 del mencionado barrio porteño y, siguiendo su costumbre, aprovechó para revisar algunos tickets anteriores de Loto Plus y Quiniela Poceada. Fue en ese instante que recibió la gran noticia.

Lydia Gloggler, quien dirige el comercio desde hace más de diez años, empezó revisando varios tickets sin encontrar nada importante, pero al llegar al último, apareció algo extraordinario. "Cuando ingresé al sistema y vi el monto, no lo podía creer", recordó.

Al darse cuenta de que tenía delante al ganador del pozo acumulado, la mujer no tardó en comunicarle lo que había descubierto. "Le dije: ‘Usted es quien se llevó los mil millones de la Quiniela Poceada'", relató.

La insólita reacción del ganador de la Quiniela Poceada en CABA





El hombre quedó completamente sorprendido al enterarse de su victoria. Hizo silencio por varios segundos, intentando procesar la información, y lo primero que hizo fue asegurarse de que el sistema mostrara correctamente el resultado. Después volvió a preguntar si realmente su ticket correspondía a un premio millonario.

Según relató la agenciera, conocida en el barrio como Lía, la sorpresa se transformó rápidamente en alegría. Al darse cuenta de que había acertado todos los números del sorteo, no pudo esconder su emoción. "Estaba eufórico, algo shockeado", relató la mujer.

La agencia donde se compró el ticket que le otorgó $1.069 millones en la Quiniela Poceada (Imagen: Google Street View).

La magnitud del premio generó en el ganador una mezcla de alegría y desconcierto, hasta que finalmente resumió su reacción con una frase: "Me lo merezco".

El ticket que lo convirtió en millonario había sido comprado una semana antes, y curiosamente no fue en la misma agencia donde se enteró del premio. La jugada se había hecho en el local de Raúl Vázquez, en Neuquén al 1500, a apenas cinco cuadras del lugar donde revisó el ticket.

El monto total del premio alcanzó los $1.069.020.827. Además, recibió el pozo completo, ya que la modalidad de pago no aplica descuentos.

Con qué números ganó el hombre de Caballito y cómo jugar a la Quiniela Poceada





El afortunado se llevó el pozo en el sorteo del sábado 14 de febrero, acertando los siguientes ocho números: 09 - 12 - 18 - 20 - 32 - 50 - 83 - 95.

Para quienes quieran probar suerte en la Quiniela Poceada de la Ciudad, se puede participar en cualquier agencia oficial autorizada por la Lotería de la Ciudad (LOTBA), fácilmente identificables por el logo y la cartelería de los juegos vigentes.

El juego consiste en elegir ocho números distintos entre 00 y 99, y los números ganadores se determinan a partir de los 20 que se extraen en la Quiniela de la Ciudad Nocturna, cuyo sorteo suele realizarse alrededor de las 21:00.

Si nadie acierta los ocho números, el pozo se acumula para el sorteo siguiente, y así continúa hasta que aparezca un ganador. Los sorteos se realizan de lunes a sábados, y el valor mínimo de la jugada es de $1.300, según la información oficial de LOTBA.