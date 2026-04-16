Loto Plus entregó más de $67.000.000: ¿Cómo quedó el pozo acumulado?

La Lotería de la Ciudad llevó adelante el sorteo n.° 3874 del Loto Plus este miércoles y los pozos acumulados de las categorías principales no registraron apuestas con seis aciertos. Sin embargo, la jornada cerró con un total de 725 ganadores que se repartieron $67.453.068 gracias a los premios secundarios.

En primer lugar, en la modalidad Tradicional del Loto Plus, el pozo mayor quedó vacante, por lo que el premio de $1.154.743.095 se acumulará para el próximo sorteo. En las categorías inferiores se registraron 13 ganadores que se repartieron $13.556.342 por acertar cinco cifras. Mientras que los 323 jugadores que adivinaron 4 bolillas se dividieron un monto de $2.711.268.

Luego, en la modalidad Match también quedó vacante el pozo de seis aciertos y suma un monto acumulado de $8.082.562.504. Respecto al segundo premio, se notificaron nueve afortunados que cobrarán $1.506.260,22 cada uno. Y otros 373 apostadores van a cobrar 7.268,82 pesos.

En la modalidad Desquite, el pozo de 6 aciertos valuado en $279.778.513 también quedó vacante.

Finalmente, la modalidad Sale o Sale, que garantiza premio a quienes aciertan 5 números, tuvo 7 ganadores, cada uno de los cuales cobrará $4.988.264.

Es importante recordar que los ganadores tienen un plazo de 30 días corridos desde la fecha del sorteo para presentarse al cobro de sus premios en la agencia correspondiente o en la sede de la Lotería de la Ciudad.

Loto Plus: los resultados del sorteo N° 3874 del miércoles 15 de abril de 2026.

Números ganadores del último sorteo del Loto Plus

Los números extraídos en cada modalidad fueron los siguientes:

Tradicional: 10 - 21 - 23 - 24 - 26 - 30

10 - 21 - 23 - 24 - 26 - 30 Match: 02 - 03 - 06 - 13 - 16 - 38

02 - 03 - 06 - 13 - 16 - 38 Desquite: 02 - 05 - 09 - 20 - 30 - 44

02 - 05 - 09 - 20 - 30 - 44 Sale o Sale: 01 - 05 - 13 - 33 - 38 - 42

Cómo jugar por el pozo del Loto Plus

El próximo sorteo del Loto Plus se realizará el sábado 18 de abril a las 22. Para participar por el pozo de 28.828 millones de pesos, los interesados deben seguir estos pasos: