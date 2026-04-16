Loto Plus entregó más de $67.000.000: ¿Cómo quedó el pozo acumulado?
El sorteo del Loto Plus no tuvo ganadores con seis aciertos, pero un grupo de afortunados se repartió un pozo millonario.
La Lotería de la Ciudad llevó adelante el sorteo n.° 3874 del Loto Plus este miércoles y los pozos acumulados de las categorías principales no registraron apuestas con seis aciertos. Sin embargo, la jornada cerró con un total de 725 ganadores que se repartieron $67.453.068 gracias a los premios secundarios.
En primer lugar, en la modalidad Tradicional del Loto Plus, el pozo mayor quedó vacante, por lo que el premio de $1.154.743.095 se acumulará para el próximo sorteo. En las categorías inferiores se registraron 13 ganadores que se repartieron $13.556.342 por acertar cinco cifras. Mientras que los 323 jugadores que adivinaron 4 bolillas se dividieron un monto de $2.711.268.
Luego, en la modalidad Match también quedó vacante el pozo de seis aciertos y suma un monto acumulado de $8.082.562.504. Respecto al segundo premio, se notificaron nueve afortunados que cobrarán $1.506.260,22 cada uno. Y otros 373 apostadores van a cobrar 7.268,82 pesos.
En la modalidad Desquite, el pozo de 6 aciertos valuado en $279.778.513 también quedó vacante.
Finalmente, la modalidad Sale o Sale, que garantiza premio a quienes aciertan 5 números, tuvo 7 ganadores, cada uno de los cuales cobrará $4.988.264.
Es importante recordar que los ganadores tienen un plazo de 30 días corridos desde la fecha del sorteo para presentarse al cobro de sus premios en la agencia correspondiente o en la sede de la Lotería de la Ciudad.
Números ganadores del último sorteo del Loto Plus
Los números extraídos en cada modalidad fueron los siguientes:
- Tradicional: 10 - 21 - 23 - 24 - 26 - 30
- Match: 02 - 03 - 06 - 13 - 16 - 38
- Desquite: 02 - 05 - 09 - 20 - 30 - 44
- Sale o Sale: 01 - 05 - 13 - 33 - 38 - 42
Cómo jugar por el pozo del Loto Plus
El próximo sorteo del Loto Plus se realizará el sábado 18 de abril a las 22. Para participar por el pozo de 28.828 millones de pesos, los interesados deben seguir estos pasos:
Seleccionar 6 números en una tabla del 0 al 45.
Elegir un Número Plus adicional del 0 al 9, que otorga la posibilidad de duplicar premios o acceder a pozos especiales.
El valor de la apuesta es de $3.000. El ticket permite participar simultáneamente en las modalidades Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.
Las jugadas pueden registrarse en cualquier agencia oficial de lotería hasta las 20:30 del sábado.