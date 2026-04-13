Un apostador ganó $17.752.640 con el Loto Plus gracias a cinco números: ¿Cómo quedó el pozo?

La Lotería de la Ciudad realizó el último 11 de abril el sorteo n.° 3873 del Loto Plus. Si bien las categorías principales para los seis aciertos quedaron vacantes, la jornada resultó exitosa para un total de 452 apostadores en todo el país, quienes se repartieron una suma global de $88.332.834,78 en premios. Uno de ellos se quedó con el premio mayor de 17 millones de pesos.

En primer lugar, podemos repasar los resultados de cada modalidad del Loto Plus durante el sorteo que tuvo lugar el sábado.

Tradicional: Los números sorteados fueron 12 - 14 - 25 - 39 - 41 - 44.

Match: La combinación ganadora fue 07 - 32 - 34 - 38 - 39 - 42.

Desquite: Los números favorecidos fueron 00 - 11 - 15 - 25 - 34 - 42.

Sale o Sale: Las bolillas que salieron fueron 06 - 08 - 27 - 32 - 36 - 40.

Luego, el extracto oficial del juego poceado porteño detalla el desempeño de cada una de las categorías:

Tradicional: El pozo mayor de $1.103.691.773,48 quedó vacante. No obstante, se registraron 3 ganadores con cinco aciertos que percibieron $5.917.546,80 cada uno y 233 ganadores con cuatro aciertos que cobraron $15.238,32 por apuesta.

Match: Al no registrarse ganadores con seis aciertos para el pozo de $8.031.511.178,55, la suerte se trasladó a los premios secundarios: un único apostador logró cinco aciertos y se adjudicó $17.752.640,40, mientras que 206 personas con cuatro aciertos obtuvieron $17.235,57 cada una.

Desquite: Esta modalidad quedó vacante en su totalidad, acumulando el pozo de $222.658.134,40 para la próxima edición.

Sale o Sale: Esta modalidad consagró a 9 ganadores con cinco aciertos, quienes recibieron individualmente la suma de $5.080.722,00.

Todos los resultados del Loto Plus sorteado el sábado 11 de abril de 2026.

Por su parte, el Número Plus sorteado fue el 5, aunque la Lotería de la Ciudad informó que en esta oportunidad no se registraron ganadores para este bono adicional.

Cabe señalar que los ganadores del sorteo 3873 tienen tiempo de cobrar sus premios hasta el 12 de mayo de 2026.

¿Cómo participar por los $28.326 millones del próximo sorteo del Loto Plus?

Tras los resultados del último sábado, el pozo estimado para el próximo concurso, que se llevará a cabo el miércoles 15 de abril, asciende a la impactante cifra de $28.326.000.000.

Para participar, los interesados deben acudir a cualquier agencia oficial de lotería y realizar su apuesta por un valor de $3.000.

El juego consiste en seleccionar seis números del 0 al 45 para la modalidad Tradicional; con esa misma boleta, se participa automáticamente en las categorías Match y Desquite. Además, se debe elegir un número del 0 al 9 para el "Plus", el cual permite acceder a premios adicionales si coincide con el número sorteado al final de la jornada.