Quini 6 y Loto Plus sortean pozos por $34.000 millones y "explotan" las agencias de todo el país

Los apostadores argentinos salen a la calle este fin de semana para buscar los más de $34.000.000.000 que ponen en juego el Quini 6 y el Loto Plus. Ninguna boleta acertó los seis números en las ediciones pasadas y ahora las bolsas de dinero alcanzan niveles que asustan a cualquiera. La jugada del Loto ocurre este sábado 11 de abril, mientras que el Quini 6 hace lo propio el domingo 12.

Esta montaña de dinero acumulado despierta la esperanza de miles de trabajadores que sueñan con dejar de contar monedas antes de fin de mes. La dinámica de estos juegos permite que el pozo crezca sin techo cuando los seis aciertos brillan por su ausencia.

En los barrios ya se siente el clima de expectativa total frente a las vidrieras de las agencias oficiales, donde las colas no paran de crecer desde el miércoles a la noche.

Sábado de gloria con el Loto Plus: $27.000 millones

El Loto Plus abre la acción este sábado 11 de abril a las 22:00 con un pozo astronómico estimado en $27.673.000.000. Esta cifra es muy superior a la del fin de semana anterior y representa el botín más deseado de la jornada. Se trata del sorteo número 3873 administrado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, que atrae a jugadores de todas las provincias.

En la edición pasada, los números que salieron para la modalidad Tradicional fueron el 01-08-12-15-27-42. Por su parte, en el Match se registraron el 05-11-19-23-39-43 y en el Desquite el 08-23-25-33-38-40. El Sale o Sale cantó el 11-15-17-19-30-34 y el Número Plus fue el 0. Nadie logró la combinación perfecta, lo que permitió este salto descomunal en el monto total.

El valor de la apuesta para este sábado es de $3.000 y permite participar en todas las modalidades con un solo ticket. El Número Plus es la clave del juego, ya que acertar ese dígito extra del 0 al 9 potencia el premio de manera directa. Los jugadores ya preparan sus cábalas y repasan los números "atrasados" para no quedar afuera de esta repartija histórica que podría jubilar a varias generaciones.

Esta cifra es muy superior a la del fin de semana anterior y representa el botín más deseado de la jornada.

Domingo millonario con el Quini 6: pozo de $6.600 millones

El domingo 12 de abril llega el turno del Quini 6, el juego preferido de la familia argentina que esta vez sortea $6.600.000.000. El sorteo número 3364 arranca a las 21:15 y las apuestas cierran definitivamente a las 20:30 del mismo día. La Lotería de Santa Fe divide este pozo gigante en distintas categorías para que el dinero llegue a más bolsillos en todo el territorio nacional.

El desglose de los premios para el domingo es el siguiente, para que vayas haciendo números:

Tradicional Primer Sorteo: $2.200.000.000.

La Segunda: $2.200.000.000.

Revancha: $1.620.000.000.

Siempre Sale: $385.000.000.

Sorteo Extra: $155.000.000.

Para los que se fijan en los antecedentes antes de marcar la boleta, estos fueron los números de la última jugada: 01-16-31-32-34-44 en el Tradicional y 03-15-31-33-34-45 en La Segunda. En la Revancha salieron el 12-18-24-31-36-40 y en el Siempre Sale el 00-08-12-23-32-36. La suerte pasó de largo el miércoles, pero la revancha está a la vuelta de la esquina y el país entero espera el sorteo frente al televisor.

El juego preferido de la familia argentina esta vez sortea $6.600.000.000.

La "bronca" de los premios: ¿Cuánto se queda ARCA?

A pesar de la alegría de ganar, hay un dato que siempre genera malestar entre los apostadores: los impuestos. Según la Ley 20.630, los premios de juegos de azar están sujetos a un gravamen especial. El Estado nacional aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del valor del premio. Esto significa que el ganador neto recibe, en términos reales, cerca del 72% del pozo anunciado.

Por ejemplo, si un afortunado gana en soledad los $2.200 millones de la Revancha del Quini, el descuento impositivo superará los $600 millones. Esa montaña de pesos va directamente a las arcas estatales, un detalle que el laburante no olvida al momento de cobrar. Sin embargo, incluso con los descuentos, el monto restante sigue siendo suficiente para comprar campos, departamentos o asegurar el futuro de toda una familia.

Guía rápida para participar en ambos sorteos

Para jugar al Quini 6, el apostador debe seguir estos pasos fundamentales en su agencia amiga antes del cierre del domingo:

Elegir seis números en una grilla que va del 00 al 45. Definir la modalidad: el Tradicional y La Segunda cuestan $1.500. Sumar la Revancha por $750 adicionales y el Siempre Sale por otros $750. Pagar el ticket total de $3.000 para entrar también en el Sorteo Extra sin costo.

En el caso del Loto Plus, el sistema es todavía más directo para el bolsillo: