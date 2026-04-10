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Viernes, 10 de abril de 2026

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GIGANTES

Explosivos pozos del Quini 6 y Loto Plus para el fin de semana: ¿Cómo participar por los $34.000 millones en juego?

Después de una nueva jornada sin ganadores en los premios principales, ambos juegos vuelven con pozos que siguen creciendo y captan la atención de miles de apostadores en todo el país.

MCabrera

El Quini 6 y el Loto Plus activan el fin de semana con pozos gigantes que vuelven a tentar a los jugadores. En sus últimas ediciones repartieron premios importantes en distintas categorías, pero no hubo ganadores con seis aciertos y ahora ponen en juego más de $34.000 millones.

En cuanto al cronograma, el sorteo administrado por la Lotería de Santa Fe se realizará el domingo 12, mientras que el que está a cargo de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) tendrá lugar el sábado 11. Ambos se llevarán a cabo por la noche, en sus horarios habituales.

Cabe remarcar que estos juegos de azar se mantienen entre los más elegidos en todo el país, tanto por su dinámica -si no hay seis aciertos, hay premios en categorías menores- como por su sistema poceado, que hace crecer los montos cuando quedan vacantes los principales premios.

Quini 6: cuánto hay en juego, a qué hora se sortea y cómo se reparten los premios

El Quini 6 tendrá una nueva edición el domingo 12 de marzo, correspondiente al sorteo número 3364, con un pozo estimado en $6.600.000.000.

De acuerdo con los datos oficiales, el monto total se divide entre sus distintas modalidades, cada una con premios importantes:

  • Tradicional Primer Sorteo: $2.200.000.000.
  • La Segunda: $2.200.000.000.
  • Revancha: $1.620.000.000.
  • Siempre Sale: $385.000.000.
  • Sorteo Extra: $155.000.000.

El sorteo se realizará a las 21.15, mientras que las apuestas podrán efectuarse hasta las 20.30 en agencias oficiales. De todos modos, se recomienda chequear el horario de cierre en cada punto de venta, ya que puede variar según la zona.

Cabe remarcar que estos juegos de azar se mantienen entre los más elegidos en todo el país, tanto por su dinámica -si no hay seis aciertos, hay premios en categorías menores- como por su sistema poceado, que hace crecer los montos cuando quedan vacantes los principales premios.Quini 6: cuánto hay en juego, a qué hora se sortea y cómo se reparten los premiosEl Quini 6 tendrá una nueva edición el domingo 12 de marzo, correspondiente al sorteo número 3364, con un pozo estimado en $6.600.000.000.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});De acuerdo con los datos oficiales, el monto total se divide entre sus distintas modalidades, cada una con premios importantes:Tradicional Primer Sorteo: $2.200.000.000.La Segunda: $2.200.000.000.Revancha: $1.620.000.000.Siempre Sale: $385.000.000.Sorteo Extra: $155.000.000.El sorteo se realizará a las 21.15, mientras que las apuestas podrán efectuarse hasta las 20.30 en agencias oficiales. De todos modos, se recomienda chequear el horario de cierre en cada punto de venta, ya que puede variar según la zona.Quini 6 pone en juego $6.600.000.000 el domingo 12 de abril (Imagen: Lotería de Santa Fe).
Quini 6 pone en juego $6.600.000.000 el domingo 12 de abril (Imagen: Lotería de Santa Fe).

Para quienes arman sus jugadas por cábala o se guían por resultados anteriores, estos fueron los números que salieron en el último sorteo del Quini 6 en cada una de sus modalidades.

  • Tradicional Primer Sorteo: 01 - 16 - 31 - 32 - 34 - 44.
  • La Segunda: 03 - 15 - 31 - 33 - 34 - 45.
  • Revancha: 12 - 18 - 24 - 31 - 36 - 40.
  • Siempre Sale: 00 - 08 - 12 - 23 - 32 - 36.

Loto Plus: pozo del nuevo sorteo y últimas cifras ganadoras

Antes del sorteo del Quini 6 del domingo, la LOTBA realizará una nueva edición del Loto Plus el sábado 11 de abril. Para esa jornada, el juego contará con un pozo de $27.673.000.000, superior al que se puso en juego el fin de semana pasado.

El sorteo, correspondiente al número 3873, se llevará a cabo a las 22.00. A continuación, los números que se registraron en la edición anterior en cada una de sus modalidades:

  • Tradicional: 01 - 08 - 12 - 15 - 27 - 42.
  • Match: 05 - 11 - 19 - 23 - 39 - 43.
  • Desquite: 08 - 23 - 25 - 33 - 38 - 40.
  • Sale o Sale: 11 - 15 - 17 - 19 - 30 - 34.
  • Número Plus: 0.


Loto Plus sortea un pozo multimillonario este sábado 11 de abril (Imagen: LOTBA).
Loto Plus sortea un pozo multimillonario este sábado 11 de abril (Imagen: LOTBA).

Cómo se juega al Quini 6

El Quini 6 funciona con un sistema de pozos acumulativos, lo que significa que los premios crecen cada vez que no aparecen ganadores en las principales modalidades. En esos casos, el dinero se suma para el sorteo siguiente y eleva el monto en juego.

Para participar, hay que elegir seis números de una grilla que va del 00 al 45. Con esa combinación, el apostador puede ingresar a distintas modalidades, según la opción que seleccione al momento de jugar. En cuanto a los valores:

  • Tradicional (Primer Sorteo) y La Segunda: $1.500.
  • Revancha: $750 adicionales.
  • Siempre Sale: $750 adicionales.
  • Tradicional + Revancha + Siempre Sale: $3.000 en total, con participación en el Premio Extra sin costo adicional.

Quini 6 y Loto Plus son dos de los juegos de azar más populares en Argentina (Imagen ilustrativa).
Quini 6 y Loto Plus son dos de los juegos de azar más populares en Argentina (Imagen ilustrativa).

Paso a paso para jugar al Loto Plus

El Loto Plus tiene una dinámica similar, aunque cuenta con su propio esquema de premios. Para participar, hay que elegir seis números de una grilla que va del 0 al 45 y, con esa única jugada, se ingresa automáticamente en todas sus modalidades.

Además, cada ticket suma el Número Plus, un dígito del 0 al 9 que puede aumentar el premio si se acierta la combinación principal.

El valor de la apuesta es de $3.000 e incluye:

  • Tradicional.
  • Match.
  • Desquite
  • Sale o Sale.

Los sorteos se realizan dos veces por semana: los miércoles y los sábados.


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