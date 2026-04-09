Quini 6: vacante y pozo récord para este domingo, ¿cuánto se sortea?

Tras quedar vacante el sorteo del miércoles, el Quini 6 puso en juego un pozo total estimado de $6.600.000.000 para el próximo domingo 12 de abril. La Lotería de Santa Fe confirmó que la cifra se fue a las nubes.

Nadie la pegó en el Tradicional, La Segunda ni la Revancha, por lo que la montaña de pesos acumulada no para de crecer. Acá te contamos qué números salieron en la última jugada y cómo participar para ser el próximo multimillonario del país.

Tras quedar vacante el sorteo del miércoles, el Quini 6 puso en juego un pozo total estimado de $6.600.000.000 para el próximo domingo.

Los números que salieron el miércoles 8 de abril

Si todavía no revisaste tu boleta, acá tenés los resultados que dejaron los pozos principales vacantes:

Tradicional: 05 - 11 - 18 - 24 - 31 - 42

La Segunda: 02 - 14 - 21 - 27 - 33 - 40

Revancha: 09 - 15 - 22 - 28 - 36 - 44

66 suertudos la pegaron en el Siempre Sale

Aunque nadie se llevó el "gordo", la alegría fue federal para 66 apostadores que lograron cinco aciertos en la modalidad Siempre Sale. Cada uno de estos ganadores cobró un premio de $4.445.707, una suma que sirve para tapar agujeros y respirar tranquilo en este abril complicado. Además, el Premio Extra benefició a 382 personas con un vuelto de más de $400.000.

Cuánto cuesta jugar y a qué hora es el sorteo

Para el sorteo histórico del domingo 12, los precios de las jugadas se mantienen así:

Tradicional: $1.500

Revancha: $500 adicionales

Siempre Sale: $500 adicionales

Total: Con $2.500 participás por los $6.600 millones.

La cita con la fortuna es este domingo a las 21:15. Todo el país estará prendido a la pantalla para ver si finalmente aparece el dueño del botín o si el pozo sigue su camino hacia el infinito.