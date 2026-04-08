Ganó $61 millones en la Poceada Chaqueña y aún no reclamó el premio: ¿Cuánto tiempo le queda para cobrarlo?

Los juegos de azar siguen generando expectativa en todo el país, especialmente cuando los pozos acumulados alcanzan cifras millonarias que pueden cambiar la vida de un día para el otro.

Esto es lo que sucedió en el último sorteo de la Quiniela Poceada de Chaco, donde un solo participante logró acertar todos los números y quedarse con un premio que aún no fue reclamado.

Un premio millonario mantiene en vilo a toda una comunidad a la espera de su ganador.

Ganó el pozo millonario de la Poceada Chaqueña, pero no reclamó el premio





La fortuna volvió a sonreír en el interior de Chaco, donde un jugador oriundo de Juan José Castelli se convirtió en el nuevo ganador de la Poceada Chaqueña.

El apostador acertó la combinación completa y obtuvo un premio total de $61.658.510, aunque hasta el momento no se presentó a reclamar el dinero.

Según lo informado, los números que marcaron la suerte fueron 76, 82, 86, 91 y 93, una combinación que le permitió quedarse con el pozo principal en soledad.

Además, se supo que la jugada fue realizada en la Agencia 613 y correspondió al sorteo número 2290, llevado a cabo el martes 7 de abril por la noche.

Los números que marcaron la suerte fueron 76, 82, 86, 91 y 93, una combinación que le permitió quedarse con el pozo principal en soledad.

Además del ganador, el sorteo también dejó a otros jugadores con premios importantes. En total, 30 apostadores lograron acertar cuatro números y se llevaron $563.744,60 cada uno, mientras que 873 personas hicieron tres aciertos y obtuvieron $4.843,17.

Uno de los aspectos que suele generar interés en este tipo de premios es el monto final que efectivamente recibe el ganador. En Argentina, los premios de juegos de azar están alcanzados por impuestos, por lo que el monto anunciado no siempre coincide con el dinero que se cobra.

Dependiendo de la normativa vigente, se aplica una retención que puede rondar el 31% sobre el excedente del mínimo no imponible, lo que reduce considerablemente la cifra final que percibe el beneficiario.

Otro punto clave es el rol de las agencias oficiales. En este caso, la Agencia 613 que vendió el ticket ganador también recibe una comisión por haber emitido la jugada premiada.

Generalmente, los agencieros perciben un porcentaje del premio mayor, lo que representa un ingreso extra significativo y un incentivo dentro del sistema de loterías provinciales.

El próximo sorteo renueva la ilusión con un nuevo pozo que vuelve a captar la atención de miles de jugadores.

En cuanto a los plazos, desde la Lotería Chaqueña recuerdan que los ganadores cuentan con un tiempo determinado para reclamar su premio, que suele ser de hasta 15 días hábiles desde la fecha del sorteo.

Pasado ese período, el dinero no cobrado queda sujeto a las disposiciones del organismo, por lo que es clave que el apostador se presente con el ticket correspondiente dentro del plazo establecido.

Desde Lotería Chaqueña informaron que el próximo sorteo se realizará el jueves a las 21, con un pozo estimado en $52 millones. Los interesados podrán realizar sus apuestas hasta las 20.30 de ese mismo día, en agencias habilitadas o puntos oficiales.