El Quini 6 pone en juego un pozo récord: ¿Cuáles son las claves para participar?

La Lotería de Santa Fe se prepara para una de las noches más esperadas del año, porque este miércoles 8 de abril, el Quini 6 cuenta con un pozo acumulado que alcanza la impactante cifra de $5.500 millones. Tras un domingo donde los premios mayores quedaron vacantes, la expectativa crece entre los apostadores de todo el país que buscan convertirse en los nuevos multimillonarios de la Argentina.

El sorteo n.° 3363 del Quini 6 se llevará a cabo desde las 21:15 en la sala oficial de la institución santafesina, y se podrá seguir en vivo por televisión y plataformas de streaming.

Para esta edición, la fortuna se distribuirá en distintas modalidades, permitiendo que el pozo total se fragmente en cifras individuales que siguen siendo sumamente atractivas:

Tradicional Primer Sorteo: $1.950.000.000

La Segunda del Quini: $1.950.000.000

Revancha: $1.140.000.000

Siempre Sale: $305.000.000

Premio Extra: $155.000.000

El antecedente del Quini 6: 20 ganadores en el "Siempre Sale"

El último sorteo, realizado el pasado domingo 5 de abril, no registró ganadores con seis aciertos en las modalidades Tradicional, La Segunda ni Revancha. Sin embargo, la modalidad Siempre Sale volvió a cumplir con su nombre y repartió una fortuna.

En total, 20 apostadores lograron cinco aciertos y se adjudicaron un premio individual de $16.665.085,80. Aunque tras las deducciones impositivas de ARCA el monto neto percibido ronda los $12 millones, la cifra representa un alivio económico significativo para los ganadores distribuidos en diversas provincias.

Extracto oficial del sorteo del Quini 6 realizado el domingo 5 de abril de 2026.

Los números favorecidos en el último sorteo del Quini 6 fueron:

Tradicional: 20, 22, 27, 29, 34 y 43

20, 22, 27, 29, 34 y 43 La Segunda: 19, 20, 30, 32, 39 y 41

19, 20, 30, 32, 39 y 41 Revancha: 06, 13, 17, 29, 33 y 36

06, 13, 17, 29, 33 y 36 Siempre Sale: 06, 07, 08, 12, 35 y 41





¿Cómo se juega al Quini 6 y cuánto sale jugar todas las modalidades?

El Quini 6 es un juego poceado donde el apostador debe elegir 6 números al azar sobre un total de 46 (que van desde el "00" al "45"). Con esa misma boleta, el jugador participa de las distintas categorías por un valor final de $3.000.

Aquellos que deseen probar su suerte para el sorteo de esta noche tienen un límite estricto para registrar sus boletas. Las agencias oficiales de lotería reciben apuestas para el sorteo de los miércoles hasta las 19 horas.

Por último, es importante recordar que los premios tienen una vigencia de 15 días corridos para ser reclamados, contando desde el día posterior al sorteo. Superado ese plazo, el derecho al cobro prescribe automáticamente.



