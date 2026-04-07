Quini 6 vacante: se sortean $5.500 millones en el pozo récord

El Quini 6 se fue a las nubes: el miércoles 8 de abril, la Lotería de Santa Fe pondrá en juego un pozo histórico estimado en $5.500.000.000. La montaña de pesos se acumuló luego de que nadie lograra acertar los seis números en las categorías principales el domingo pasado, lo que generó una expectativa total en las agencias de todo el país.

Si vas a probar suerte, tenés que saber que el sorteo arranca a las 21.15. Acá te contamos el desglose de los premios para que vayas haciendo números y los resultados que dejaron la jugada vacante.

El desglose de los $5.500 millones

Para el sorteo de mañana (jugada 3363), la guita se reparte de forma tentadora:

Tradicional y La Segunda: $1.950 millones cada uno.

Revancha: $1.140 millones.

Siempre Sale: $305 millones.

Pozo Extra: $155 millones.

El pozo millonario para el sorteo del Quini 6.

Por qué quedó vacante: los números del domingo

La fortuna fue esquiva el pasado domingo 5 de abril en los sorteos poceados. En el Tradicional, salieron el 02, 20, 27, 29, 34 y 43. Para La Segunda, la combinación fue 19, 20, 30, 32, 39 y 41, mientras que en la Revancha las bolillas marcaron el 06, 13, 17, 29, 33 y 36. Ante la falta de ganadores con seis aciertos, todo pasó de forma directa al pozo de mañana miércoles.

Cuánto cuesta jugar al Quini 6

Para participar mañana miércoles, los valores de las jugadas son:

Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda): $1.500. Revancha: $500 adicionales. Siempre Sale: $500 adicionales.

Ticket completo: El valor total es de $2.500 para jugar a todas las modalidades.

El sorteo se transmitirá en vivo para todo el país a través de la TV Pública y canales digitales oficiales. Recordá hacer tu jugada en agencias oficiales y guardar bien el comprobante: con $5.500 millones en el bolillero, cualquier ticket puede ser el pasaporte a una vida nueva.