Ganaron más de $16 millones con el Quini 6: ¿Cuánto dinero pierden por los impuestos de ARCA?

El popular Quini 6 realizó su sorteo n.º 3362 el último domingo 5 de abril y los pozos con seis aciertos en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha no registraron ganadores. Sin embargo, un grupo de jugadores se repartió una fortuna de $333 millones con el "Siempre Sale". El detalle no menor es que sufrirán un importante recorte por impuestos de parte de ARCA.

El extracto oficial de la Lotería de Santa Fe detalló que con la famosa modalidad del Quini 6 se notificaron 20 ganadores con cinco aciertos, quienes se adjudicaron un premio individual de $16.665.085,80.

Pero como bien se informó en otras oportunidades, todos los premios que superen el importe de $ 1.333,33 sufren una retención del 31% sobre el 90% del importe correspondiente al premio con motivo de la aplicación del Gravamen de Emergencia a los premios de Sorteos y Concursos Deportivos que fijan las leyes Nacionales Nº 20630 y 23351.

De esta manera, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) aplica una tasa del 31% sobre el 90% del valor del premio. Y para los afortunados que ganaron los $16.665.085,80, el resultado del cobro neto funciona de la siguiente manera:

Base imponible (90% del premio): $14.998.577,22. Impuesto ARCA (31% de la base): $4.649.558,94. Monto final a cobrar: Cada apostador recibirá en mano $12.015.526,86.

Es decir que, por efecto de los impuestos, cada ganador percibirá aproximadamente 4,6 millones de pesos menos del monto anunciado originalmente en el extracto.

Los resultados del sorteo del Quini 6 realizado el domingo 5 de abril de 2026.



Otros ganadores del Quini 6

Los números favorecidos en el último sorteo fueron:

Tradicional: 20, 22, 27, 29, 34 y 43

20, 22, 27, 29, 34 y 43 La Segunda: 19, 20, 30, 32, 39 y 41

19, 20, 30, 32, 39 y 41 Revancha: 06, 13, 17, 29, 33 y 36

06, 13, 17, 29, 33 y 36 Siempre Sale: 06, 07, 08, 12, 35 y 41

A pesar de la falta de ganadores en los premios mayores, el sorteo del Quini 6 distribuyó más de $580 millones de pesos en premios entre 2.392 apostadores de todo el país.

Tradicional Primer Sorteo: Vacante. Con el segundo premio, 6 personas con cinco aciertos ganaron $6.190.303,50 cada una, y 626 apostadores con cuatro números se quedaron con $17.799,59 cada uno.

Vacante. Con el segundo premio, 6 personas con cinco aciertos ganaron $6.190.303,50 cada una, y 626 apostadores con cuatro números se quedaron con $17.799,59 cada uno. La Segunda del Quini: Tampoco hubo ganadores con seis aciertos, pero se registraron 10 ganadores con cinco que percibieron $3.714.182,10 cada uno, y 737 jugadores adivinaron cuatro cifras y obtuvieron $15.118,79.

Tampoco hubo ganadores con seis aciertos, pero se registraron 10 ganadores con cinco que percibieron $3.714.182,10 cada uno, y 737 jugadores adivinaron cuatro cifras y obtuvieron $15.118,79. Revancha: El pozo quedó vacante y esa modalidad no entrega segundos premios.

El pozo quedó vacante y esa modalidad no entrega segundos premios. Premio Extra: un total de 993 apostadores con seis aciertos (sumando los resultados de las tres primeras modalidades) se repartieron el pozo de $155.000.000, recibiendo $156.092,65 cada uno.

Extracto oficial del sorteo del Quini 6 realizado el domingo 5 de abril de 2026.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Es un juego poceado, es decir, que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable, y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988, siendo desde ese momento el juego favorito de todos los argentinos.

El apostador elige al azar 6 números sobre un total de 46 que van desde el '00' al '45 inclusive' y con los mismos participa de las modalidades que elija. El agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador. Por un valor de $3.000 se puede participar de los cuatro sorteos mencionados.

Se realizan dos ediciones semanales los días miércoles y domingos a las 21.15. Los jugadores podrán realizar sus apuestas hasta las 19 horas para los sorteos de los miércoles y hasta las 21 de los sábados.

Mientras tanto, se elevó el pozo estimado para la próxima edición hasta una suma impactante de 5.500 millones de pesos. Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo del Quini 6 a realizarse el miércoles 8 de abril:

Tradicional Primer Sorteo: $1.950.000.000

La Segunda: $1.950.000.000

Revancha: $1.140.000.000

Siempre Sale: $305.000.000

Extra: $155.000.000



