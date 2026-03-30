Ganó más de $3.700 millones con el Quini 6: ¿Cuántos "palos" pierde por los impuestos de ARCA?

El famoso Quini 6 coronó a dos grandes ganadores durante el sorteo realizado este domingo 29 de marzo. Un apostador de la localidad de Santa Fe y otro que hizo su jugada en Córdoba lograron los seis aciertos en las categorías más competitivas, transformando sus vidas con premios astronómicos. Sin embargo, hay una quita importante que sufren por impuestos que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En este marco, la modalidad Revancha fue la gran protagonista de la noche, porque un único afortunado de la localidad santafesina de Gobernador Crespo acertó los números 06 - 08 - 15 - 24 - 36 - 42 y se adjudicó la histórica suma de $3.760.841.145,60.

Por su parte, en el marco del sorteo n.° 3360 del Quini 6, un vecino de la localidad cordobesa de Monte Buey logró la hazaña de los seis aciertos en el Siempre Sale con los números 01 - 16 - 24 - 36 - 42 - 45, llevándose un pozo total de $378.387.936,00.

Todos los ganadores del Quini 6

A continuación, detallamos todos los números sorteados anoche con los ganadores en cada una de las categorías:

Tradicional Primer Sorteo

01 - 09 - 15 - 18 - 19 - 38.

6 aciertos: Vacante.

Vacante. 5 aciertos: 24 ganadores ($1.757.034 cada uno).

24 ganadores ($1.757.034 cada uno). 4 aciertos: 1.749 ganadores ($7.233,07 cada uno).

La Segunda del Quini

00 - 05 - 09 - 15 - 18 - 29.

6 aciertos: Vacante.

Vacante. 5 aciertos: 38 ganadores ($1.109.705,68 cada uno).

38 ganadores ($1.109.705,68 cada uno). 4 aciertos: 2.291 ganadores ($5.521,89 cada uno).

La Revancha

06 - 08 - 15 - 24 - 36 - 42.

6 aciertos: un ganador de $3.760.879.467,40 .

. Premio estímulo: $41.225.461,92

Siempre Sale

01 - 16 - 24 - 36 - 42 - 45.

6 aciertos: un ganador de $378.387.936,00

Premio Extra

Ganadores: 535 apostadores cobrarán $289.719,63 cada uno.

Todos los resultados del sorteo del Quini 6 del domingo 29 de marzo de 2026.

Los millones que pierden los ganadores por impuestos

Cabe mencionar que todos los premios que superen el importe de $1.333,33 sufren una retención del 31% sobre el 90% del importe correspondiente al premio con motivo de la aplicación del Gravamen de Emergencia a los premios de Sorteos y Concursos Deportivos que fijan las leyes Nacionales Nº 20.630 y 23.351.

Esto significa que el ganador recibe, de forma neta, aproximadamente el 72,1% del pozo anunciado, ya que el 27,9% restante es retenido por ARCA. Como resultado, para el ganador de la Revancha, la cifra final a cobrar será cercana a los $2.711 millones tras las deducciones legales.

Otro punto clave a considerar, según detalla la web oficial de la Lotería de Santa Fe, es que el derecho al cobro del premio prescribe con la caducidad del concurso, el cual opera a los quince (15) días corridos de efectuado el sorteo respectivo, contados a partir del día posterior a su realización. En caso de que la caducidad recayera en feriado o no laborable, automáticamente dicho término se traslada al día hábil siguiente.

Dos apostadores se llevaron más de $4.139.100.000 en el Quini 6.

Cómo jugar al Quini 6 y cómo quedó el pozo acumulado

Para participar, el apostador debe elegir 6 números del 00 al 45 en su agencia favorita. El costo de la apuesta completa es de $3.000. Esta inversión incluye el derecho a participar en el Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda), sumando las opciones de Revancha y Siempre Sale por el mismo valor final.

Bajo el lema "El Quini lo cambia todo", la próxima edición se realizará el miércoles 1 de abril a las 21:15 y los pozos estimados son los siguientes: