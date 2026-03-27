¡Histórico! Quini 6 y Loto Plus sortean más de $37.570 millones el fin de semana: cómo participar

Este fin de semana, Quini 6 y el Loto Plus sortean más de $37.570 millones en premios, con montos por modalidad que se ubican entre los más altos de las últimas ediciones. Así, vuelven a ofrecer la chance de acceder a sumas que pueden cambiarle la vida a cualquier apostador en cuestión de horas.

El miércoles pasado, en la última edición, tanto el juego administrado por la Lotería de Santa Fe como el de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires repartieron premios entre apostadores que acertaron segundas categorías, y también hubo un suertudo que se llevó más de 266 "palos".

Ahora, de cara al fin de semana, se confirmó que entre ambos juegos se repartirán $37.570.000.000, en lo que serán los últimos sorteos de marzo. La primera oportunidad será el sábado 28 por la noche con el Loto Plus y continuará el domingo 29, cuando se realice el Quini 6.

A continuación, todos los detalles de los pozos por juego y modalidad, los números más recientes y las formas de participar para sumarse a los sorteos del "finde".

Nuevo sorteo del Quini 6: cuánto hay en juego y los últimos números





El Quini 6 tendrá una nueva edición el domingo 29 de marzo, cuando se realice el sorteo número 3360 con un pozo estimado de $6.750.000.000.

De acuerdo a la información oficial, los premios se reparten de la siguiente manera:

Tradicional Primer Sorteo : $1.250.000.000.

: $1.250.000.000. La Segunda : $1.250.000.000.

: $1.250.000.000. Revancha : $3.750.000.000.

: $3.750.000.000. Siempre Sale : $345.000.000.

: $345.000.000. Extra: $155.000.000.

El sorteo está previsto para las 21.15 del domingo, mientras que las apuestas se podrán realizar hasta las 20.30 en agencias oficiales. Se recomienda consultar el horario de cierre en cada punto de venta, ya que puede variar según la ubicación.

Quini 6 pone en juego $6.750.000.000 en su próximo sorteo (Imagen: Lotería de Santa Fe).

Para quienes eligen sus jugadas por cábala o analizan tendencias, estos fueron los números que salieron en el último sorteo del Quini 6 en cada modalidad:

Tradicional Primer Sorteo: 10 - 13 - 18 - 28 - 34 - 37.

La Segunda: 11 - 23 - 27 - 36 - 40 - 42.

Revancha: 12 - 27 - 28 - 29 - 36 - 42.

Siempre Sale: 03 - 10 - 18 - 27 - 33 - 39.

Quienes quieran revisar en detalle cómo se repartieron los premios en esa edición pueden consultar la información completa en esta nota.

Loto Plus: de cuánto es el pozo del próximo sorteo





Antes del sorteo del domingo del Quini 6, la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires realizará una nueva edición del Loto Plus el sábado 28 de marzo. Para esta fecha, el juego contará con un pozo estimado de $30.820.000.000, una cifra que lo ubica entre los más altos del año.

Este es el pozo que se pondrá en juego el sábado 28 en el Loto Plus (Imagen: Lotería de la Ciudad de Buenos Aires).

El sorteo, correspondiente al número 3869, se llevará a cabo a las 22.00. Estos fueron los números que salieron en la edición anterior en cada modalidad:

Tradicional: 04 - 20 - 33 - 38 - 43 - 45.

Match: 09 - 16 - 21 - 31 - 40 - 45.

Desquite: 02 - 03 - 11 - 15 - 25 - 37.

Sale o Sale: 07 - 13 - 17 - 23 - 37 - 44.

En esa ocasión, el Número Plus fue el 1 y no registró ganadores.

¿Cómo jugar al Quini 6?





El Quini 6 cuenta con un sistema de pozos acumulativos que, con el paso de los años, lo consolidó como uno de los juegos más elegidos del país, ya que los premios crecen en función de lo recaudado y la cantidad de aciertos en cada sorteo.

Cuando en las principales modalidades no hay ganadores, el dinero queda vacante y se suma al pozo siguiente.

La forma de jugar es simple: hay que seleccionar seis números dentro de una grilla que va del 00 al 45. Esa jugada participa en las distintas modalidades, dependiendo de las opciones que elija cada jugador al momento de hacer la apuesta.

En cuanto a los valores, el esquema es el siguiente:

Tradicional (Primer Sorteo) y La Segunda: $1.500.

Revancha: $750 adicionales.

Siempre Sale: $750 adicionales.

Tradicional + Revancha + Siempre Sale: $3.000 en total e incluye el Premio Extra sin costo adicional.





Quini 6 y Loto Plus "despiden" a marzo 2026 con dos sorteos extraordinarios (Imagen ilustrativa).

Así se juega al Loto Plus





El Loto Plus comparte algunas características con el Quini 6, aunque tiene su propia lógica de premios y modalidades. Para participar, hay que seleccionar seis números dentro de una grilla que va del 0 al 45, y con esa única jugada se participa en todas las variantes.

Cada ticket, además, incluye el llamado Número Plus, un dígito que va del 0 al 9. Si se aciertan los seis números junto con ese extra, se accede a un premio superior dentro del esquema del sorteo.

El costo es de $3.000 e incluye la participación en las modalidades Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale. Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y los sábados.