Un apostador ganó $266.200.000 con el Quini 6: ¿De dónde es y cómo quedó el pozo?

Mientras los pozos principales de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha volvieron a quedar vacantes, el sorteo n.º 3359 del Quini 6 consagró a un único ganador en la categoría "Siempre Sale" con un premio multimillonario, quien no olvidará la noche del miércoles 25 de marzo.

Este afortunado apostador del Quini 6 es el vecino de la localidad de Esquina, en la provincia de Corrientes, que logró los seis aciertos necesarios al elegir los números 03 - 10 - 18 - 27 - 33 - 39. Como resultado, se adjudicó la suma total de $266.295.924,00, sin descontar los impuestos al juego.

Resultados del Quini 6 y todos los ganadores del último sorteo

A pesar de la falta de ganadores con seis aciertos en los sorteos iniciales del Quini 6, miles de personas en todo el país capturaron premios en las categorías secundarias.

Tradicional: Los números fueron 10 - 13 - 18 - 28 - 34 - 37 . El primer premio quedó vacante, pero hubo 19 ganadores con 5 aciertos que cobraron $1.561.518,00 cada uno, y 831 apostadores con 4 aciertos que percibieron $10.710,77 .

La Segunda del Quini: Salieron el 11 - 23 - 27 - 36 - 40 - 42. Sin ganadores en el primer premio, se registraron 18 personas con 5 aciertos ($1.648.269,00 c/u) y 1.059 con 4 aciertos ($8.404,77 c/u).

Un solo apostador logró los seis aciertos en el "Siempre Sale" del Quini 6 y se quedó con $266 millones.

Revancha: Los números favorecidos fueron 12 - 27 - 28 - 29 - 36 - 42 . Esta modalidad no registró ganadores con seis aciertos, por lo que su pozo se acumula íntegramente para la próxima edición.

Premio Extra: Un total de 1.458 apostadores acertaron los números de esta categoría, llevándose un premio de $106.310,01 cada uno.

Próximo sorteo: pozo estimado de $6.750 millones

Bajo la premisa de que el Quini "lo cambia todo", la Lotería de Santa Fe anunció que para el sorteo del próximo domingo 29 de marzo a las 21:15, el monto total en juego será de $6.750.000.000.

El detalle de los pozos individuales estimados es el siguiente:

Tradicional Primer Sorteo: $1.250.000.000

La Segunda: $1.250.000.000

Revancha: $3.750.000.000

Siempre Sale: $345.000.000

Extra: $155.000.000

Los interesados pueden realizar sus jugadas en cualquier agencia oficial de lotería hasta el horario de cierre habitual del sábado o domingo, según la jurisdicción. El valor de la apuesta completa es de $3.000.