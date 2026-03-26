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Jueves, 26 de marzo de 2026

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Un apostador ganó $266.200.000 con el Quini 6: ¿De dónde es y cómo quedó el pozo?

Un solo jugador del Quini 6 logró los seis aciertos en el "Siempre Sale" este miércoles y se alzó con más de 266 millones de pesos.

Franco Lapalma

Mientras los pozos principales de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha volvieron a quedar vacantes, el sorteo n.º 3359 del Quini 6 consagró a un único ganador en la categoría "Siempre Sale" con un premio multimillonario, quien no olvidará la noche del miércoles 25 de marzo.

Este afortunado apostador del Quini 6 es el vecino de la localidad de Esquina, en la provincia de Corrientes, que logró los seis aciertos necesarios al elegir los números 03 - 10 - 18 - 27 - 33 - 39. Como resultado, se adjudicó la suma total de $266.295.924,00, sin descontar los impuestos al juego. 

Resultados del Quini 6 y todos los ganadores del último sorteo

A pesar de la falta de ganadores con seis aciertos en los sorteos iniciales del Quini 6, miles de personas en todo el país capturaron premios en las categorías secundarias.

  • Tradicional: Los números fueron 10 - 13 - 18 - 28 - 34 - 37. El primer premio quedó vacante, pero hubo 19 ganadores con 5 aciertos que cobraron $1.561.518,00 cada uno, y 831 apostadores con 4 aciertos que percibieron $10.710,77.

  • La Segunda del Quini: Salieron el 11 - 23 - 27 - 36 - 40 - 42. Sin ganadores en el primer premio, se registraron 18 personas con 5 aciertos ($1.648.269,00 c/u) y 1.059 con 4 aciertos ($8.404,77 c/u).

Resultados del Quini 6 y todos los ganadores del último sorteoA pesar de la falta de ganadores con seis aciertos en los sorteos iniciales del Quini 6, miles de personas en todo el país capturaron premios en las categorías secundarias.Tradicional: Los números fueron 10 - 13 - 18 - 28 - 34 - 37. El primer premio quedó vacante, pero hubo 19 ganadores con 5 aciertos que cobraron $1.561.518,00 cada uno, y 831 apostadores con 4 aciertos que percibieron $10.710,77.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});La Segunda del Quini: Salieron el 11 - 23 - 27 - 36 - 40 - 42. Sin ganadores en el primer premio, se registraron 18 personas con 5 aciertos ($1.648.269,00 c/u) y 1.059 con 4 aciertos ($8.404,77 c/u).Un solo apostador logró los seis aciertos en el "Siempre Sale" del Quini 6 y se quedó con $266 millones.
Un solo apostador logró los seis aciertos en el "Siempre Sale" del Quini 6 y se quedó con $266 millones.

  • Revancha: Los números favorecidos fueron 12 - 27 - 28 - 29 - 36 - 42. Esta modalidad no registró ganadores con seis aciertos, por lo que su pozo se acumula íntegramente para la próxima edición.

  • Premio Extra: Un total de 1.458 apostadores acertaron los números de esta categoría, llevándose un premio de $106.310,01 cada uno.

Un apostador ganó $266.200.000 con el Quini 6: ¿De dónde es y cómo quedó el pozo?

Próximo sorteo: pozo estimado de $6.750 millones

Bajo la premisa de que el Quini "lo cambia todo", la Lotería de Santa Fe anunció que para el sorteo del próximo domingo 29 de marzo a las 21:15, el monto total en juego será de $6.750.000.000.

El detalle de los pozos individuales estimados es el siguiente:

  • Tradicional Primer Sorteo: $1.250.000.000

  • La Segunda: $1.250.000.000

  • Revancha: $3.750.000.000

  • Siempre Sale: $345.000.000

  • Extra: $155.000.000

Los interesados pueden realizar sus jugadas en cualquier agencia oficial de lotería hasta el horario de cierre habitual del sábado o domingo, según la jurisdicción. El valor de la apuesta completa es de $3.000.

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