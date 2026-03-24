Un nuevo ganador del Quini 6 apareció a cobrar su premio: ¿Cuántos millones perdió por impuestos?

Luego de varios días de misterio en la ciudad entrerriana de Victoria, finalmente apareció el ganador de los 390 millones de pesos del Quini 6. El apostador, cuya identidad se mantiene bajo estricta reserva, se presentó ante las autoridades de la Lotería de Santa Fe para acreditar la boleta ganadora del sorteo N° 3355, realizado el pasado miércoles 11 de marzo.

El ticket de la suerte fue jugado en la Agencia N° 919, propiedad de Sandro Della Mea y ubicada en la intersección de Yrigoyen y 3 de Febrero. La jugada que cambió la vida del vecino victoriense consistió en los números 09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 20, logrando los seis aciertos en la modalidad Tradicional del Quini 6.

Una de las dudas más frecuentes entre los apostadores es cuánto dinero llega efectivamente al bolsillo del ganador. Según la normativa vigente en Argentina, los premios de juegos de azar están sujetos a un gravamen especial.

Como bien se indicó en otras oportunidades, todos los premios que superen el importe de $ 1.333,33 sufren una retención de parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la aplicación del Gravamen de Emergencia a los premios de Sorteos y Concursos Deportivos que fijan las leyes nacionales n.º 20.630 y 23.351.

En este caso, el premio del Quini 6 que trepaba a $390.000.000 sufrió una deducción significativa. El cálculo impositivo se realiza aplicando una alícuota del 31% sobre el 90% del valor del premio (el 10% restante queda exento). El desglose final para el ganador de Victoria fue el siguiente:

Monto bruto del premio: $390.000.000.

Descuento por impuestos (ARCA): $108.810.000.

Monto neto percibido: $281.190.000.

Cabe señalar que este descuento se realiza de manera automática antes de que el dinero sea transferido al ganador, ya que la entidad organizadora actúa como agente de retención.

Un detalle no menor es que el derecho al cobro de los premios caduca a los 15 días corridos posteriores al sorteo. Por esto se recomienda siempre controlar las boletas de cada edición lo antes posible.

El sorteo número 3355 del Quini 6 dejó un boleto ganador de $390.000.000 en la ciudad entrerriana de Victoria.

Por su parte, los vendedores del primer premio, tanto del sorteo Tradicional como del Revancha y Siempre Sale, reciben como "estímulo" el 1% del valor del premio correspondiente al cupón vendido. En el caso de la última modalidad, corresponde cuando el ganador sea con 6 aciertos.

Guía para jugar por el próximo pozo acumulado del Quini 6

Tras los últimos sorteos vacantes, el Quini 6 se prepara para una nueva edición este miércoles 25 de marzo con un pozo estimado de $5.850 millones. Para aquellos que deseen probar suerte, estos son los pasos y requisitos para participar:

El apostador debe elegir 6 números sobre un total de 46 (del 00 al 45 ).

sobre un total de 46 (del ). El agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregándote un ticket.

Con la boleta básica, de $3.000, se participa en el "Tradicional", "La Segunda", "Revancha" y el "Siempre Sale".

Las apuestas se toman en cualquier agencia oficial de lotería del país hasta las 19:00 o 20:00 horas (según la provincia) del día del sorteo.

La Lotería de Santa Fe arranca el bolillero a las 21:15 y se puede seguir en vivo mediante plataformas digitales como YouTube.



