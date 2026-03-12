"Algún día iba a pasar": la historia detrás del premio de $390 millones del Quini 6 en Entre Ríos

El sorteo número 3355 del Quini 6 dejó un boleto ganador de $390.000.000 en la ciudad entrerriana de Victoria. La noticia recorre las calles del municipio, aunque todavía nadie conoce la identidad del nuevo millonario.

El ticket premiado fue vendido en la Agencia N.° 919, ubicada en la esquina de Yrigoyen y 3 de Febrero. Su dueño, Sandro Della Mea, lleva 25 años atendiendo el local junto a su familia y fue quien entregó la boleta ganadora durante la jornada del miércoles.

"Siempre dije que algún día daría un premio grande y ese momento finalmente llegó", contó Della Mea, emocionado por el resultado del Quini 6.

El misterio del ganador

La identidad del afortunado se mantiene en reserva. Por razones de seguridad, la agencia no difunde datos del apostador que acertó la combinación ganadora.

Según explicó Della Mea, la zona donde se ubica el local es muy transitada, por lo que el ganador puede ser un vecino de toda la vida o un visitante ocasional que pasó por el lugar a realizar su jugada.

Los números que cambiaron su vida fueron:

18 - 20 - 09 - 14 - 12 - 11

Sandro Della Mea, dueño de la Agencia N.° 919 que entregó el ticket ganador.

El Quini 6 también premió en Chaco y Mendoza

El sorteo del miércoles del Quini 6 también repartió premios millonarios en otras provincias del país.

• San Rafael, Mendoza: otro apostador acertó la modalidad Tradicional y cobrará $390.000.000.

• Villa Ángela, Chaco: un único ganador se llevó el pozo de La Segunda, con $780.000.000, tras acertar los números 21 - 31 - 23 - 14 - 15 - 07.

En la modalidad Siempre Sale, siete jugadores acertaron cinco números y se repartirán más de $43 millones cada uno.

La modalidad Revancha quedó vacante, por lo que el pozo seguirá acumulándose para el próximo sorteo del domingo.