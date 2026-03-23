Quini 6 repartió $651.202.811 en premios: ¿Cuántos apostadores ganaron?

El sorteo N° 3358 del Quini 6 dejó un panorama de grandes expectativas para miles de apostadores. Aunque los pozos principales de las modalidades tradicionales quedaron vacantes, la jornada se destacó por una importante cantidad de premios en las categorías secundarias y el "Siempre Sale", que alcanzaron a miles de beneficiarios en todo el país.

De esta manera, a pesar de no registrarse jugadas con seis aciertos en los sorteos principales, un total de 6.243 apuestas resultaron ganadoras en las distintas categorías del Quini 6. Como resultado, la Lotería de Santa Fe distribuyó un monto total de $651.202.811 en premios durante la edición del domingo 22 de marzo.

Los números sorteados en cada modalidad fueron los siguientes:

Tradicional: 01 - 03 - 18 - 22 - 26 - 34.

01 - 03 - 18 - 22 - 26 - 34. La Segunda: 05 - 12 - 14 - 17 - 20 - 28.

05 - 12 - 14 - 17 - 20 - 28. Revancha: 12 - 24 - 33 - 36 - 41 - 44.

12 - 24 - 33 - 36 - 41 - 44. Siempre Sale: 25 - 28 - 36 - 40 - 43 - 44.

Todos los ganadores del Quini 6

El desglose de los afortunados del último sorteo del Quini 6 es el siguiente:

Tradicional: Un total de 1.792 personas obtuvieron premios. En el segundo premio (5 aciertos), hubo 27 ganadores que percibieron $1.587.310,00 cada uno. Mientras tanto, 1.765 apostadores con 4 aciertos cobraron $7.284,54 por boleta.

La Segunda: Registró 2.339 ganadores. Hubo 63 personas con 5 aciertos, quienes recibieron $680.275,71 cada una. Los 2.276 ganadores con 4 aciertos obtuvieron un premio de $5.649,04. Resultados del sorteo N° 3358 del Quini 6, realizado el domingo 22 de marzo.

Siempre Sale: Fue la modalidad con los premios individuales más altos de la noche, consagrando a 11 ganadores con 5 aciertos. Cada uno de ellos se adjudicó la suma de $34.966.440,82.

Premio Extra: Un total de 2.101 apostadores acertaron los números de esta categoría, llevándose un premio de $73.774,39 cada uno.

Es importante recordar que los ganadores de este concurso tienen tiempo hasta el 6 de abril para reclamar sus premios antes de que caduquen, según lo indica el reglamento del juego poceado que organiza la Lotería de Santa Fe.

Cómo jugar por el pozo de $5.850 millones

Tras quedar vacantes los premios mayores, el pozo acumulado para el próximo concurso del Quini 6 ha escalado a una cifra histórica. Para el sorteo que se realizará el próximo miércoles 25 de marzo a las 21:15, se estima un total de $5.850.000.000, dividido en los siguientes premios individuales:

Tradicional: $1.025.000.000

La Segunda: $1.025.000.000

Revancha: $3.355.000.000

Siempre Sale: $290.000.000

Extra: $155.000.000

El pozo acumulado para el sorteo del Quini 6 a realizarse el miércoles 25 de marzo.

Para jugar al Quini 6 tenés que acercarte a cualquier agencia oficial y elegir 6 números sobre un total de 46 que van desde el '00' al '45 inclusive' y por un valor de $3.000, participas de todas las modalidades.



