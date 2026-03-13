Otro ganador del Quini 6 que no aparece: ¿Hasta cuándo puede reclamar los $390.000.000?

La suerte se hizo presente en el sur mendocino durante el último sorteo del Quini 6. Un apostador del departamento de San Rafael se adjudicó un premio de $390.000.000 en la modalidad Tradicional, transformándose en uno de los grandes protagonistas de la jornada. Los otros dos ganadores de la noche hicieron su apuesta en Chaco y Entre Ríos. Entre los tres se repartieron más de $1.560 millones.

Los números que le cambiaron la vida a este vecino mendocino fueron el 09, 11, 12, 14, 18 y 20. Sin embargo, es importante destacar que, por la aplicación de los gravámenes de ley sobre premios de juegos de azar, no recibirá el monto bruto. Tras los descuentos correspondientes que realizará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la cifra neta que percibirá el afortunado será de $281.190.000.

Por su parte, la agencia que vendió el ticket también tiene motivos para festejar. Como parte del "premio estímulo", el local recibirá una comisión de $3.900.000 por haber sido el nexo entre la fortuna y el apostador. En esta ocasión, la boleta se registró en la agencia Nº 480, un punto de venta ubicado en la avenida Ballofet 2740.

Franco Pérez, propietario del comercio en cuestióna, rompió el silencio compartió la emoción que se vive en el local tras conocerse la noticia. "Estamos esperando que aparezca el ganador. Invitamos a todos a revisar sus boletas para ver quién es el afortunado", señaló en diálogo con medios locales.

El Quini 6 dejó un premio millonario para un vecino de San Rafael, Mendoza.

Para Pérez, este nuevo hito confirma la fama de su comercio en la zona. "No es la primera vez que sacamos un premio grande. Hemos tenido un Sale o Sale, también un premio de siete millones de la Quiniela y anteriormente otro de 12 millones. Siempre damos premios. Somos 'la esquina de la suerte'", afirmó con orgullo ante Sitio Andino.

Respecto al cobro de la comisión y la identidad del ganador, el agenciero mantuvo la cautela: "Algo recibimos del premio, pero tenemos que esperar a que aparezca el ganador. No sabemos quién puede ser, aunque ya nos han mandado mensajes felicitándonos. Todos los clientes tienen mi número".

Cabe aclarar que los ganadores tienen 15 días corridos para reclamar su premio y el tiempo empieza a correr a partir del día siguiente al sorteo. Si el día del vencimiento fuera feriado o no laborable, el plazo se suele trasladar al primer día hábil siguiente.

Si sos uno de los afortunados del sorteo del Quini 6 realizado el miércoles, el plazo comenzó el jueves 12 y tenés tiempo hasta el jueves 26 de marzo de 2026 inclusive para presentarte con tu ticket ante las autoridades del famoso juego poceado.

Resultados del último sorteo del Quini 6

Tradicional: 09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 20

09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 20 La Segunda: 07 - 14 - 15 - 21 - 23 - 31

07 - 14 - 15 - 21 - 23 - 31 Revancha: 03 - 09 - 16 - 19 - 21 - 40

03 - 09 - 16 - 19 - 21 - 40 Siempre Sale: 09 - 10 - 21 - 35 - 43 - 44

El concurso Nº 3355 fue uno de los más repartidos del año, con tres ganadores que alcanzaron los seis aciertos en las modalidades principales.

Además del afortunado mendocino, la modalidad Tradicional sumó a otro ganador en Victoria, Entre Ríos, mientras que un tercer nuevo millonario apareció en Villa Ángela, Chaco, quedándose con el pozo de La Segunda. En total, solo entre estas tres provincias, se distribuyeron $1.560 millones de pesos.

Por otro lado, la modalidad Siempre Sale registró 7 ganadores con cinco aciertos, cada uno de los cuales embolsó más de $43 millones de pesos. La categoría Revancha, en cambio, quedó vacante, lo que provocó que el pozo acumulado para la próxima edición alcance cifras récords, manteniendo la expectativa en todo el territorio nacional.

Próximo sorteo

El próximo domingo 15 de marzo, el Quini 6 pondrá en juego un pozo estimado de $4.400.000.000. El desglose de los premios individuales presenta cifras impactantes: la modalidad Revancha lidera la tabla con un estimado de $2.175.000.000, seguida por el Tradicional y La Segunda, que ofrecen $840.000.000 cada una. El Siempre Sale, por su parte, pondrá en juego unos $390.000.000 adicionales.

El sorteo se realizará a las 21:15 y puede seguirse en directo por las plataformas digitales de la Lotería de Santa Fe. El valor de la boleta completa para participar de todas las modalidades se mantiene en $3.000.



