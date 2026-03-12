Sorteo histórico del Quini 6: ¿De dónde son los tres nuevos multimillonarios?

La suerte del Quini 6 se mudó al interior del país en una edición que quedará para el recuerdo. Durante el sorteo N° 3355 del Quini 6, realizado este miércoles 11 de marzo de 2026, tres apostadores lograron romper el maleficio de los pozos vacantes y se repartieron una cifra astronómica: $1.560.000.000.

Entre Mendoza, Entre Ríos y Chaco se dividió la gloria de las modalidades más importantes del Quini 6, mientras el país entero seguía con atención el bolillero de la Lotería de Santa Fe.

De esta manera, la modalidad Tradicional finalmente encontró dueños. Los números favorecidos fueron el 09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 20. Dos cupones acertaron la combinación completa: uno en San Rafael (Mendoza) y otro en Victoria (Entre Ríos). Cada uno de estos nuevos millonarios se adjudicó un premio de $390.000.000.

Sin embargo, el premio más grande para un solo apostador cayó en Villa Ángela (Chaco). Un solitario ganador acertó los seis números de la modalidad "La Segunda" (07 - 14 - 15 - 21 - 23 - 31) y se quedó con el pozo total de $780.000.000. Una cifra que, incluso tras los descuentos impositivos, le permitirá cambiar su vida para siempre.

El Siempre Sale también repartió alegría con los números 09 - 10 - 21 - 35 - 43 - 44. En esta ocasión, fueron 7 los ganadores con 5 aciertos, quienes se llevaron un premio por apuesta de $43.131.319,71.

Por otro lado, la modalidad Revancha quedó vacante con los números 03 - 09 - 16 - 19 - 21 - 40, acumulando su pozo de más de $1.692 millones para la próxima edición. Finalmente, el Premio Extra benefició a 1.572 personas, quienes cobrarán $98.600,51 cada una.

Todos los resultados del sorteo del Quini 6 correspondiente al 11 de marzo de 2026.

Cabe mencionar que en el Tradicional, un total de 92 apostadores con 5 aciertos se alzaron con $365.577,65 cada uno, mientras que 3.137 personas con 4 aciertos cobraron $3.216,43.

Además, en La Segunda del Quini, se registraron 74 ganadores con 5 aciertos que percibieron $454.501,95 y otros 3.008 beneficiarios con 4 aciertos que embolsaron $3.354,37.

Todos los resultados del Quini 6

Tradicional: 09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 20

09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 20 La Segunda: 07 - 14 - 15 - 21 - 23 - 31

07 - 14 - 15 - 21 - 23 - 31 Revancha: 03 - 09 - 16 - 19 - 21 - 40

03 - 09 - 16 - 19 - 21 - 40 Siempre Sale: 09 - 10 - 21 - 35 - 43 - 44





¿Cuánto dinero "limpio" recibe el ganador de La Segunda del Quini 6?

Como explicamos anteriormente en "Números y destinos", el Gravamen de Emergencia (Ley 20.630) impulsado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realiza una quita automática del 31% sobre el 90% del premio.

Premio Bruto: $780.000.000

$780.000.000 Retención de ARCA: $217.620.000

$217.620.000 Monto neto (en mano): $562.380.000.

Próximo pozo del Quini 6: ¡$4.400 millones de pesos!

Al no haber ganadores en la Revancha, el pozo estimado del Quini 6 para el sorteo del domingo 15 de marzo se disparó hasta los $4.400.000.000. El desglose estimado para el fin de semana es el siguiente:

Tradicional: $840.000.000

$840.000.000 La Segunda: $840.000.000

$840.000.000 Revancha: $2.175.000.000

$2.175.000.000 Siempre Sale: $390.000.000

$390.000.000 Extra: $155.000.000

El sorteo se podrá seguir en vivo desde las 21:15 a través del canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe.



