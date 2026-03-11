Quini 6 sortea $3.800 millones: la hora límite para jugar y los números más repetidos

La expectativa por el Quini 6 no disminuye y este miércoles 11 de marzo mucho menos, porque hay un pozo lleno de "guita" y todos sueñan con ganarlo. Después de un domingo donde la suerte se hizo desear en los premios más grandes, el monto acumulado alcanzó una cifra impactante: se ponen en juego nada menos que $3.800.000.000.

Si tenés un pálpito o querés probar suerte para ver si te convertís en el nuevo millonario del país, acá te contamos todo lo que tenés que saber sobre el Quini 6 antes de pasar por la agencia de tu barrio.

A continuación, analizamos el último extracto oficial para que vayas a jugar con la información fresca. Recordá que la jugada se realiza esta noche desde las 21:15 en la sala de sorteos de la Lotería de Santa Fe.

¿Cómo se juega por los $3.800 millones del Quini 6?

Para participar del sorteo de hoy, tenés que acercarte a tu agenciero amigo y elegir 6 números entre el 00 y el 45. La boleta se divide en distintas modalidades y podés elegir cuánto apostar según tu bolsillo:

Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda): El valor de la apuesta es de $1.500 .

Con Revancha: Si le sumás esta modalidad, el total sube a $2.250 .

Boleta completa (con Siempre Sale): Para participar de absolutamente todo, el valor final es de $3.000.

El Quini 6 pone en juego un total de $3.800.000.000.

El pozo estimado para hoy se reparte de la siguiente manera: la Revancha es la estrella con $1.685 millones, seguida por el Tradicional y La Segunda con $830 "palos" cada uno, el Siempre Sale con $300 millones y el pozo Extra de $155.000.000.

Los números "calientes": ¿Cuáles son los que más se repitieron?

Si sos de los que arman la boleta mirando las estadísticas, te pasamos el dato de los números que vienen saliendo en las distintas modalidades del último sorteo (Nº 3354). Prestá atención a estos tres que aparecieron por duplicado en una misma noche:

El 06: Salió tanto en el Tradicional Primer Sorteo como en La Segunda .

El 27: Apareció en La Segunda y repitió en la modalidad Revancha .

El 37: Se hizo presente en el Primer Sorteo y volvió a salir en el Revancha.

Además, el número 00 viene asomando la cabeza: fue la primera bolilla del Primer Sorteo el domingo y también forma parte de la combinación ganadora del Premio Extra.

Los resultados del sorteo del Quini 6 correspondiente al domingo 8 de marzo de 2026.

Los últimos ganadores del Quini 6

Aunque los $780 millones del primer premio quedaron vacantes el domingo, mucha gente no se fue con las manos vacías.

En el Siempre Sale, hubo 35 ganadores con 5 aciertos que se llevaron $11.096.539,46 cada uno. Por otro lado, el Premio Extra repartió sus $155 millones entre 630 apostadores, dejando un premio de $246.031,75 para cada uno.

No te olvides de que tenés tiempo de jugar hasta las 19:30, es decir, un rato antes del sorteo.



