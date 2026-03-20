Apareció el ganador de los $780 millones del Quini 6, que era buscado desde hace días: "Jornalero..."

Tras varios días de búsqueda del ganador de los $780 millones del Quini 6 y una intensa difusión por el vencimiento para el cobro, el afortunado finalmente apareció. Se trata de un trabajador de viña, padre de familia y"humilde", y en la agencia que vendió el ticket celebraron con alegría la noticia.

Según se informó, el hombre es "jornalero" y había resultado ganador en el sorteo del miércoles 4 de marzo del juego administrado por la Lotería de Santa Fe, en la modalidad Tradicional La Segunda. Al ser el único en acertar los seis números, se quedó con el pozo completo.

El golpe de suerte se registró en la localidad de 9 de Julio, en San Juan. Javier Domínguez, titular de la agencia donde se realizó la jugada, confirmó la noticia y adelantó que ampliará el local sumando un nuevo rubro con la parte del premio que le corresponde.

El dueño del local contó a Diario de Cuyo que el ganador se presentó la semana pasada directamente en la Caja de Acción Social (CAS) para cobrar el premio millonario que, incluso con los descuentos aplicados por ARCA, ronda los $600 millones.

El ganador del Quini 6 es un trabajador "humilde" y padre de familia





Domínguez tenía una sospecha sobre el perfil del ganador, y finalmente lo pudo confirmar. "La agencia tiene más de 30 años con una clientela fija conformada en su mayoría por gente que trabaja en la uva o jubilados", dijo.

En esa línea, explicó: "Es muy poca la gente de paso que apuesta en la agencia. Por eso sospechaba que era un jornalero o jubilado el nuevo multimillonario, y fue así".

Javier Domínguez, titular de la agencia donde se vendió el boleto ganador del Quini 6 (Imagen gentileza Diario de Cuyo).

El agenciero señaló además que el hombre no pasó por el local, sino que se dirigió directamente a la CAS para reclamar el premio. Según le informaron, se trata de un trabajador de viña, vecino del departamento, con hijos y de perfil "humilde".

"No trascendió su identidad ni domicilio por cuestiones de seguridad, imagino que ese también fue el motivo por el cual no se presentó en la agencia. Y es entendible", sostuvo.

Qué premio recibió el agenciero por vender el ticket ganador





El acierto del trabajador en la modalidad La Segunda se dio con los números 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25, aunque no fue el único que celebró. El dueño de la agencia contó que ya recibió los $5.600.000 que le correspondían por haber vendido el boleto ganador y que ese dinero ya comenzó a destinarlo a un nuevo proyecto.

En ese marco, adelantó que planea ampliar el local sumando otro rubro. "Ya cobré el premio y lo empecé a invertir. Es que a la agencia de quiniela le voy a agregar venta de perfumes y accesorios de marroquinería para hacerle frente a la situación económica actual, que no es buena para nadie. Por eso me alegro mucho cuando uno de mis clientes gana un premio tan importante", sostuvo.

El trabajador de San Juan acertó los seis números de La Segunda del Quini 6 (Captura Lotería de Santa Fe).

¿Cómo jugar al Quini 6 y cuánto cuesta apostar?





El Quini 6 se consolidó como uno de los juegos de azar más populares del país, impulsado por su sistema de pozos acumulativos, que hace que los premios varíen según la recaudación y la cantidad de ganadores en cada sorteo.

Cuando en las categorías principales no hay acertantes, el dinero queda vacante y se suma al pozo siguiente, lo que incrementa el premio y suele atraer a más apostadores.

La mecánica es sencilla: el jugador debe elegir seis números dentro de una grilla que va del 00 al 45. Esa misma jugada participa en las distintas modalidades, según las opciones que se seleccionen al momento de apostar.

En cuanto a los valores actuales, los precios son los siguientes:

Tradicional (Primer Sorteo) y La Segunda: $1.500.

Revancha: $750 adicionales.

Siempre Sale: $750 más.

Tradicional, Revancha y Siempre Sale: $3.000 en total, con Premio Extra incluido sin costo adicional.



