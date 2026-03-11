Ganó $780 millones con el Quini 6 y no aparece: ¿Cuánto tiempo tiene para reclamar el premio?

El misterio crece con el paso de los días en torno al reciente ganador del gordo del Quini 6, ya que todavía no se presentó a reclamar el dinero y se teme que pierda la fortuna y vuelva a formar parte del pozo acumulado.

En el barrio donde se realizó la jugada ganadora del Quini 6, vecinos y comerciantes siguen atentos a cualquier novedad, mientras aumenta la intriga por saber quién es la persona que acertó los números de la suerte. ¿Cuánto tiempo tiene para reclamar el premio?

La agencia de quiniela que vendió el boleto ganador mantiene la expectativa mientras pasan los días sin que el apostador se acerque a cobrar la recompensa.

Ganó el premio millonario del Quini 6 y no aparece



El pasado miércoles 4 de marzo un apostador acertó la combinación del Quini 6 y se convirtió en ganador de un pozo cercano a $780 millones.

Después de que todo un barrio celebrara el resultado del sorteo, la expectativa sigue latente. Han transcurrido varios días desde el anuncio oficial y el ganador todavía no apareció para reclamar la recompensa, lo que generó una mezcla de entusiasmo y preocupación entre los vecinos de la zona.

Según establece el reglamento del juego, los apostadores cuentan con 15 días de plazo desde la fecha del sorteo para presentar el ticket ganador y reclamar el dinero.

Si ese tiempo se cumple sin que la persona se presente, el premio queda sin efecto. Por eso, cada día que pasa aumenta la incertidumbre en torno a qué ocurrió con el apostador.

El sorteo del Quini 6 reveló la combinación ganadora que convirtió una simple jugada en una fortuna millonaria.

La combinación ganadora del sorteo que puso en juego el pozo millonario estuvo integrada por los números 11, 12, 13, 15, 19 y 25, una secuencia que convirtió a una simple apuesta en una fortuna.

En tanto al ticket ganador fue vendido en la agencia Nº342, ubicada en Diagonal Sarmiento, en el departamento sanjuanino de 9 de Julio. Desde el local confirmaron que hasta el momento nadie se presentó con la boleta ganadora, aunque mantienen la esperanza de que el afortunado aparezca antes de que se cumpla el plazo.

El agenciero Javier Domínguez explicó que en la zona es común que trabajadores y jubilados realicen pequeñas apuestas con la ilusión de ganar un premio importante. "Probablemente sea un jubilado o jubilada, quizás un jornalero que trabaje en las viñas. Muchos vienen después de cobrar el jornal y juegan unos pesos buscando suerte", confirmó.

Mientras pasan los días, la expectativa crece en la localidad donde se realizó la jugada y todos esperan conocer al afortunado que acertó los números.

En caso de que el ganador finalmente reclame el dinero, deberá afrontar el impuesto a los premios de juegos de azar, que en Argentina implica una retención aproximada del 31% del monto total. El monto que finalmente recibe el último ganador del Quini 6 es de $562.380.000.

Además del apostador, la agencia que vendió el ticket también obtiene un beneficio económico. En general, los agencieros reciben una comisión cercana al 1% del premio, lo que en este caso representaría varios millones de pesos para el local que emitió la jugada ganadora.

Mientras tanto, en el barrio la expectativa continúa creciendo. Nadie sabe si el ganador ya revisó los números, si perdió el ticket o si simplemente está esperando el momento adecuado para presentarse.



