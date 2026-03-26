Ganó $266 millones en el Quini 6, pero ARCA le descontó una fortuna por impuestos: ¿Cuánta plata se lleva "en mano"?

La alegría es inmensa en la localidad correntina de Esquina, pero el brindis viene con "descuento": un apostador acertó anoche los seis números del Quini 6 en la modalidad "Siempre Sale" y se adjudicó un premio bruto de $266.295.924.

Sin embargo, debido a la ley de impuestos a los premios, el afortunado ganador no verá esa cifra completa en su cuenta bancaria. El ARCA (ex AFIP) ya tiene preparada la tijera para quedarse con una parte millonaria de su suerte.

¿Cuánta plata se lleva "en mano" el ganador?

La ley nacional 20.630 indica que el fisco le saca al ganador el 31% sobre el 90% del premio total. El 10% restante es lo único que queda libre de impuestos porque se considera un "reintegro" de la apuesta.

Haciendo las cuentas rápidas para el correntino:

Premio anunciado: $266.295.924

Retención: $74.296.562 (Impuestos)

Premio Neto (lo que cobra): $191.999.362

Por impuestos, el Estado se quedó con casi 75 millones de pesos, de manera tal que el vecino de Esquina recibirá "limpios" cerca de 192 millones, una cifra que igual le cambia la vida a cualquiera.

Los números de la suerte en Esquina

El sorteo número 3359 de este miércoles 25 de marzo de 2026 consagró a este único ganador que compró su boleta en una agencia de barrio. Los números que le dieron la victoria fueron el 03, 10, 18, 27, 33 y 39.

El apostador no tendrá que hacer ningún trámite extra para pagar los impuestos. El descuento es automático y la Lotería de Santa Fe le entrega el monto neto con todos los papeles en regla. Es plata blanca que entra directo a su patrimonio, aunque con un "socio" forzoso que se llevó un tercio de la torta.

¿Cuánto se llevó realmente el ganador del sorteo del miércoles?

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es el juego de azar más popular de la Argentina. Nació en 1988 bajo la órbita de la Lotería de Santa Fe y, a diferencia de otros sorteos, es un "juego poceado". Esto significa que el monto de los premios no es fijo, sino que surge de un porcentaje de lo que se recauda con las apuestas de todo el país.

El juego se divide en varias modalidades: la Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda), la Revancha y el Siempre Sale. Esta última es la que consagró al ganador de Corrientes, ya que garantiza que alguien se lleve el pozo sí o sí en cada edición.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Para probar suerte, tenés que acercarte a cualquier agencia de quiniela y elegir 6 números entre el 00 y el 45. Podés participar en una o varias modalidades, con un tope de $3.000 por cupón si jugás a todo el tablero:

Tradicional: $1.500.

Revancha: $750 (adicional).

Siempre Sale: $750 (adicional).

Recordá que no podés jugar a la Revancha o al Siempre Sale por separado; primero tenés que pagar la apuesta Tradicional. El ticket oficial es tu único comprobante legal: ¡no lo pierdas!

Próximo sorteo: $6.750 millones en juego

Mientras en Esquina festejan, el resto del país ya mira con cariño el sorteo del próximo domingo 29 de marzo. Como los pozos principales quedaron vacantes, el acumulado para el fin de semana alcanza la cifra récord de $6.750.000.000.

La modalidad que más plata ofrece es la Revancha, con un estimado de $3.750 millones. El sorteo será a las 21.15 y lo vas a poder seguir en vivo por Crónica TV. Tenés tiempo de jugar tu boleta hasta el sábado a última hora o el domingo a la mañana en las agencias de barrio.