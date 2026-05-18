Es mamá, quiso probar suerte con la lotería en una fecha especial y se llevó un inesperado regalo

Una mujer decidió probar suerte con un boleto de lotería durante una fecha muy especial y terminó llevándose un premio que jamás imaginó. Si bien no suele participar en este tipo de juegos, hizo una excepción y el resultado la dejó completamente sorprendida.

La afortunada ganadora fue identificada como Jessica Sesera, vecina de Castle Hayne, en Carolina del Norte, Estados Unidos. La mujer compró un ticket de 30 dólares y ganó un premio de 100.000 dólares, una suma que equivale a más de $142 millones argentinos al cambio oficial.

"Normalmente no compro boletos, pero era el Día de la Madre, así que me animé", recordó Jessica. Luego, contó: "Nunca había tocado en esa pista antes", en referencia a que se trató del premio más importante que consiguió en su vida.

A diferencia de la Argentina, donde el Día de la Madre se celebra el tercer domingo de octubre, en Estados Unidos y en otros países como Chile la fecha se conmemora el 10 de mayo. Esta tradición se instaló a partir de la campaña impulsada por Anna Jarvis, quien buscó homenajear a su madre tras su fallecimiento en ese mes.

En el caso argentino, la celebración tiene un origen distinto y está vinculada a la tradición de la Iglesia Católica, asociada a la Maternidad de la Virgen María, lo que históricamente ubicó la fecha en el mes de octubre.

Sesera, que ya es madre y además espera otro hijo, compró el ticket ganador del juego de lotería Carolina Black Premier en un supermercado de la ciudad de Wilmington.

La ganadora del premio sorprendió al contar cómo vivió el momento y qué hará con el premio

En diálogo con los responsables del juego de azar, la mujer relató que, después de comprar el boleto, fue directamente a su auto para rasparlo y descubrir el resultado.

Al repasar ese instante de sorpresa, expresó: "Pensé: 'No puede ser que esto esté pasando'. No podía creer que fuera real".

Jessica Sesera, la madre que ganó una fortuna en la lotería durante una fecha especial.

La ganadora se acercó a la agencia de lotería el jueves para cobrar el premio y finalmente recibió 72.018 dólares, luego de los descuentos correspondientes por impuestos. La cifra equivale a poco más de $102 millones.

La mujer contó que planea usar el dinero para ponerse al día con algunas cuentas del hogar y deudas pendientes. Además, adelantó que una parte del premio será destinada a la compra de un auto nuevo.