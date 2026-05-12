Compró un ticket de lotería porque era "bonito" y ganó millones: "Casi me desmayo"

Una mujer, motivada por un detalle tan simple como el diseño de un boleto, decidió probar suerte en la lotería sin mayores expectativas y terminó llevándose un premio que podría cambiar su vida por completo.

El episodio tuvo como protagonista a Nicole Hodges, quien relató que, si bien ya había participado anteriormente en otros juegos de azar, en esta ocasión eligió una opción diferente. Según contó, no había un plan previo ni una estrategia detrás de la compra: simplemente se dejó llevar por el momento.

Eligió un ticket de lotería por su diseño y se llevó un premio enorme: ¿Cuánto dinero ganó?

Todo ocurrió durante una visita a la tienda Shikotare Express Mart, ubicada sobre Randleman Road, en la ciudad de Greensboro, en Carolina del Norte (Estados Unidos).

Hodges explicó que eligió el boleto simplemente porque era nuevo y le llamó la atención su diseño. "Nunca había comprado un boleto de $5, pero simplemente lo escogí al azar porque era nuevo y bonito", dijo. "Y mira en lo que se convirtieron esos cinco dólares".

La afortunada eligió el ticket de lotería porque el diseño le pareció "bonito". Gracias a ese impulso, ganó el premio mayor y ahora podrá invertirlo en un emprendimiento propio.

El ticket correspondía al juego Diamonds and Dollars y resultó ser uno de los ganadores del premio mayor de 200.000 dólares, una cifra que equivale a unos $283.000.000 millones de pesos, al cambio actual.

La mujer relató que el momento en el que descubrió el monto fue impactante. "Casi me desmayo", aseguró al recordar la reacción que tuvo al confirmar el premio.

Según explicó, su intención es utilizar el dinero para invertir junto a su esposo en un emprendimiento propio, específicamente en un negocio de camiones de comida. De esta manera, buscará transformar el golpe de suerte en una oportunidad de desarrollo a largo plazo.

El premio obtenido forma parte de los montos principales que ofrece este tipo de juegos raspaditos en Carolina del Norte, donde los participantes pueden acceder a cifras significativas con una inversión mínima.