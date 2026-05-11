Ganó una fortuna en la lotería, pero nadie le cree: la insólita razón por la que su familia piensa que es una broma pesada

Un hombre descubrió recién ahora que obtuvo una fortuna en la quiniela tras controlar un billete adquirido el 19 de noviembre de 2025. Había dejado los tickets del juego almacenados dentro de su casa por largo tiempo.

El protagonista, de origen estadounidense, compró cinco boletas consecutivas en un local de la cadena Kroger, ubicado sobre West Main Street en la ciudad de Milan.

Como el sorteo oficial tardaría varios meses en realizarse, guardó los comprobantes de cartón para mantenerlos seguros y terminó olvidando el asunto por completo.

Sorpresa millonaria: la historia del jugador de la quiniela





Recién en los últimos días, el apostador sintió el repentino impulso de repasar las cifras de aquella inversión original. Al verificar las combinaciones frente al monitor, notó rápidamente que uno de los tickets entregaba una pequeña recompensa de 100 dólares.

Sin embargo, el verdadero impacto emocional ocurrió instantes después, cuando examinó detalladamente el papel marcado con la secuencia 071820.

Ese fragmento impreso escondía la suma mayor, un monto extraordinario que equivale a más de dos años de sueldo de un trabajador promedio.

El afortunado había dejado los comprobantes del juego "Super Raffle" almacenados dentro de su casa por largo tiempo.

La reacción familiar del afortunado en la lotería





"¿Esto es real?", se cuestionó el ganador en voz alta, totalmente atónito ante su flamante patrimonio. La noticia caló tan profundo en su cabeza que debió frotarse los ojos varias veces para lograr convencerse de semejante triunfo económico.

Toda la secuencia coincidió casualmente con la jornada del "April Fools' Day", fecha tradicional de las bromas en Norteamérica. Por este motivo, cuando el hombre telefoneó a sus seres queridos para transmitir la novedad, nadie tomó la información en serio y reinaron las carcajadas.

"Todavía no estoy seguro de que sepan que esto es verdad", confesó el nuevo rico ante los funcionarios estatales, agregando que pronto se enterarán de manera rotunda. En cuanto al destino de los fondos, el residente diagramó una clara estrategia financiera.

El destino del pozo acumulado





Dividirá la fortuna en tres partes: primero, ahorrará una porción sustancial del capital obtenido. Luego, la idea del sujeto consiste en compartir otra fracción directamente con su núcleo íntimo para ayudar a sus allegados.

Finalmente, gastará el porcentaje restante para darse ciertos lujos personales, respetando ese orden de prioridades a rajatabla. Ante este caso resonante, las autoridades directivas emitieron una advertencia pública orientada a los participantes habituales de estos sorteos.

Los voceros de la entidad subrayaron la importancia vital de inspeccionar siempre las jugadas retenidas en el domicilio. Si vence la fecha límite estipulada por reglamento, el efectivo queda invalidado y se esfuma para la eternidad.