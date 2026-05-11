Docente ganó $69 millones en la Quiniela: cuáles fueron los números de la suerte

Una docente de 47 años ganó un impactante premio en la Lotería Poceada Chaqueña al ser la única que obtuvo cinco aciertos en el sorteo 2031, el primero que se realizó en el mes de mayo, y le permitió quedarse con casi $70 millones.

La afortunada es oriunda de la localidad Presidencia de la Plaza y registró su jugada en la Sub-Agencia 460/10 local, que se encuentra situada en la intersección de Sargento Cabral y Las Heras.

La docente ganó casi $70 millones con cinco aciertos.

El golpe de suerte fue gracias a una jugada manual, en la que la profesional de la educación eligió los números 04, 17, 24, 48 y 94. Con estos aciertos se llevó una suma de $69.215.725.

La apostadora se acercó a retirar su premio, decidió mantenerse en el anonimato para preservar su seguridad y no dio detalles específicos sobre el destino que le dará a su nueva fortuna.

Golpe de suerte en la Poceada Chaqueña



Una mujer oriunda de la ciudad de Resistencia compartió un premio de más de $52 millones al ser una de las dos ganadoras con cinco aciertos en el sorteo 2298 del pasado 25 de abril. La otra ganadora fue una jubilada de la capital chaqueña.

El ticket ganador de la mujer de Resistencia.

La afortunada realizó una jugada manual en la Agencia 530, en la que le asignaron los números 00, 29, 30, 46 y 69, y le permitió llevarse un monto de $52.486.624. No dio detalles de los planes que tiene para ese dinero.

Cómo se juega a la Poceada Chaqueña



Para participar, los jugadores deben elegir cinco números de dos dígitos (del 00 al 99). El costo de la boleta es de $1.000 y los sorteos se realizan los martes, jueves y sábados a las 21.00.

Existen dos modalidades: la jugada manual, donde el apostador elige sus cifras, y la automática, donde el sistema las selecciona al azar. El primer premio se reparte entre quienes logran los 5 aciertos, pero también cobran aquellos que obtienen 4, 3 o 2 puntos.

Los premios se distribuyen así: