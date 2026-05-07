Jubilados se repartieron más de $110 millones en la Quiniela: ¿Cuáles fueron los números de la suerte?

Dos jubilados de la ciudad de Resistencia tuvieron un impactante golpe de suerte en la Quiniela en los sorteos del 25 y el 28 de abril, los que les permitieron llevarse 110 millones de pesos al obtener los cinco aciertos en la Lotería Poceada Chaqueña.

El flamante ganador registró la jugada en la Agencia 254 de la capital provincial y se quedó con un pozo acumulado de 62.219.464 pesos al obtener todos los aciertos en el último sorteo del mes.

Los números de la suerte para el ganador del 28 de abril fueron el 16, 32, 39, 49 y 67, que fueron asignados gracias a un ticket automático, es decir, que fueron seleccionados al azar al momento de realizar la jugada.

Las apuestas de los jubilados que se llevaron una fortuna en la Poceada Chaqueña.

La otra ganadora, una mujer de 66 años, realizó la jugada para participar del sorteo del sábado 25 en la Sub-Agencia 437/07, ubicada en Avenida Belgrano 1010 en la capital provincial.

Mediante un ticket automático y los aciertos a los números 30, 36, 42, 69 y 85, la afortunada se quedó con un premio de 52.486.624 pesos durante la edición 2298 del reconocido juego de azar chaqueño.

¿Cómo se juega a la Poceada?

Para participar, los jugadores deben elegir cinco números de dos dígitos (del 00 al 99). El costo de la boleta es de $1.000 y los sorteos se realizan los martes, jueves y sábados a las 21:00.

Existen dos modalidades: la jugada manual, donde el apostador elige sus cifras, y la automática, donde el sistema las selecciona al azar. El primer premio se reparte entre quienes logran los 5 aciertos, pero también cobran aquellos que obtienen 4, 3 o 2 puntos.

Los premios se distribuyen así: