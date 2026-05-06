Ganó un pozo millonario en la lotería, pero tomó una drástica decisión al cobrarlo: por qué recibió solo la mitad

La constancia reveló ser la mejor inversión para un hombre que ganó la lotería y se convirtió en el protagonista de una de las historias más impactantes.

Tras participar de manera ininterrumpida por tres décadas en el sorteo de Lotto Texas, en Estados Unidos, la fortuna finalmente le sonrió con un pozo de 41 millones de dólares.

El afortunado, que prefirió mantener su anonimato, obtuvo el premio mayor con la combinación 21, 28, 33, 34, 43 y 44.

La jugada fue realizada mediante la modalidad de selección automática, demostrando que a veces el azar solo necesita tiempo y persistencia para alinearse a favor del jugador.

La fortuna que ganó en la lotería con una parada rutinaria





A pesar de vivir en Richardson, la suerte lo encontró en una tienda 7-Eleven de Mesquite, un suburbio a unos 20 minutos de Dallas. Haber parado en ese comercio ubicado en la Interestatal 30 resultó ser el movimiento que marcó un antes y un después en su economía familiar.

El ganador confirmó que no se perdió ni un solo sorteo en 30 años. Esta perseverancia aseguró que, tarde o temprano, los planetas se alinearan a su favor en una transacción que para muchos es apenas un trámite ordinario en una estación de servicio.

T ras participar de manera ininterrumpida por tres décadas, la fortuna finalmente le sonrió con un pozo de 41 millones de dólares.

El cobro y el peso de los impuestos





Al enterarse de la noticia, el ganador y su esposa revisaron el boleto una y otra vez para asegurarse de que no fuera un error. "Me quedé despierto toda la noche pensando en ello", confesó el hombre.

Vivió horas de pura adrenalina e incredulidad junto a su familia antes de presentarse a reclamar el pozo y, al igual que sucede en otros sorteos millonarios de Estados Unidos, debió tomar una decisión financiera clave.

Tuvo que elegir entre cobrar el total en cuotas anuales o retirar el efectivo de una sola vez. El hombre optó por el pago único, una elección que redujo el monto bruto pero le otorgó liquidez inmediata para sus proyectos.

En términos de cifras, el premio anunciado originalmente era de 41 millones de dólares. Sin embargo, al elegir la opción de efectivo, la suma se ajustó a 22.574.163 dólares brutos.

Tras el impacto de los impuestos federales, el ganador recibió finalmente poco más de la mitad de ese valor, una cifra que de todas formas garantiza la tranquilidad financiera para sus próximas generaciones.

Planes: la familia y una vuelta al mundo





En cuanto al destino de los fondos, el flamante millonario priorizó el bienestar de su círculo íntimo. Manifestó que su objetivo absoluto es destinar una parte importante del dinero a sus hijos y nietos, asegurando un legado sólido que trascienda su propia suerte.

Pero no todo será ahorro y planificación; el ganador también planea cumplir un sueño postergado por las obligaciones laborales: viajar.

Con la frase "hay todo un mundo ahí fuera que necesito ver", dejó en claro que el dinero será el pasaporte para conocer destinos que antes le eran esquivos.