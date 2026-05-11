Doble golpe de suerte en la Quiniela Poceada: dos apostadores se llevaron casi $36 millones

La suerte puede aparecer en el momento menos pensado y transformar por completo la vida de una persona en cuestión de segundos. Con una simple apuesta, miles de jugadores buscan cada semana acertar los números indicados y quedarse con premios capaces de cambiar cualquier realidad.

Eso fue exactamente lo que ocurrió en el último sorteo de la Quiniela Poceada Correntina, donde dos apostadores acertaron la combinación completa y terminaron repartiéndose un pozo cercano a los $36 millones tras jugar sus tickets en agencias diferentes de la ciudad.

La suerte volvió a aparecer en Corrientes y dos apostadores de Capital lograron quedarse con uno de los premios más importantes de los últimos sorteos.

La suerte cayó dos veces a la vez y repartió millones en el último sorteo de La Poceada





La Quiniela Poceada Correntina volvió a entregar una cifra millonaria y dejó una historia poco habitual en la provincia del Litoral. En el sorteo realizado el sábado 9 de mayo, dos apostadores lograron acertar los cinco números y compartieron el premio mayor.

Según informó Lotería Correntina, los tickets ganadores fueron jugados en las agencias oficiales N.º 263 y N.º 839 de la ciudad capital y a cada uno le correspondió un total de $17.929.904, ya que fueron los únicos que acertaron la combinación completa.

A su vez, se informó que los números seleccionados en uno de los cupones fueron 10 - 12 - 35 - 80 - 93, mientras que el segundo ticket ganador tuvo la combinación 05 - 12 - 17 - 35 - 80.

La coincidencia de algunos números entre ambas apuestas llamó la atención de muchos jugadores, especialmente el 12, el 35 y el 80, presentes en las dos boletas premiadas.

La Quiniela Poceada Correntina volvió a repartir millones y generó expectativa entre los apostadores de toda la provincia.

La noticia rápidamente generó repercusión entre los habituales apostadores correntinos, ya que no es frecuente que dos personas se repartan un pozo de semejante magnitud.

En paralelo, también surgió la consulta sobre cuánto dinero reciben realmente los ganadores luego de los descuentos impositivos. En Argentina, los premios de juegos de azar superiores al mínimo establecido por ARCA están alcanzados por retenciones nacionales.

Aunque el monto bruto entregado fue de $17.929.904 para cada ganador, el valor final puede reducirse debido a las retenciones impositivas aplicadas a los premios de juegos de azar. De manera aproximada, y según el esquema vigente, cada apostador podría terminar cobrando una cifra cercana a los $14 millones netos.

La Quiniela Poceada Correntina volvió a cambiar vidas y repartió millones entre dos apostadores.

Otro punto que suele despertar curiosidad es cuánto ganan las agencias que venden los tickets premiados. En general, las agencias oficiales reciben un porcentaje o incentivo económico especial por haber emitido las apuestas ganadoras, además de la comisión habitual por ventas.

Si bien el porcentaje puede variar según el reglamento vigente de la Lotería Correntina, los agencieros suelen obtener una comisión aproximada cercana al 1% del pozo entregado, por lo que cada local podría recibir alrededor de $350.000 como incentivo por haber emitido las apuestas premiadas.

Desde Lotería Correntina felicitaron a los nuevos ganadores y recordaron que cada sorteo representa una nueva oportunidad para cambiar de vida. Mientras tanto, miles de correntinos ya comenzaron a mirar los próximos pozos con la ilusión de convertirse en los siguientes afortunados.