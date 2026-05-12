Estudiante universitario ganó la lotería y tomó una decisión insólita con sus millones: "Fue difícil"

Un joven apostador, de 27 años, protagonizó una historia que rápidamente llamó la atención por su particularidad: en una misma jornada, logró graduarse tras años de esfuerzo académico y cobró un importante premio en la lotería, tras una curiosa determinación.

El jugador, que prefirió mantenerse en el anonimato, es oriundo del condado de Oakland, en Estados Unidos, y logró acertar todos los números de un reconocido juego de azar. Según trascendió, suele participar de manera ocasional, aprovechando momentos en los que cuenta con algo de dinero extra.

¿Cómo fue la historia y de cuánto es el premio?

El protagonista es un joven del condado de Oakland, en Michigan, que ganó 110.000 dólares (equivalentes a $155.650.000 pesos argentinos, al cambio actual) en el juego Fantasy 5 Double Play.

El premio corresponde a un sorteo realizado el 15 de mayo de 2025, en el que acertó la combinación ganadora: 03-10-18-22-39. El boleto fue adquirido en un comercio ubicado en la ciudad de Harper Woods y fue reclamado pocos días antes de su vencimiento.

El joven había ganado semanas antes, pero decidió cobrar el premio el mismo día de su graduación. (Foto: Lotería de Michigan).

"Siempre que voy a la tienda y tengo unos cuantos dólares extra en el bolsillo, compro un boleto de Fantasy 5 o Lotto 47", contó el jugador. "Unos días después del sorteo, revisé los números ganadores y descubrí que había ganado un premio de 110.000 dólares".

El joven también explicó por qué decidió no cobrar el dinero de inmediato: "Cuando gané, sabía que me graduaría de la universidad la primavera siguiente, así que decidí esperar para cobrar el boleto hasta entonces y así poder usar el dinero para pagar mi matrícula y empezar de cero después de la universidad".

En ese sentido, agregó: "Aunque fue difícil esperar, me ha dado mucha tranquilidad saber que tengo una gran cantidad de dinero esperándome".

Finalmente, el día de su graduación decidió hacer efectivo el premio, cerrando así una etapa y abriendo otra con respaldo económico. "Hoy me gradué de la universidad y cobré un premio de lotería de 110.000 dólares, ¡así que diría que es genial!", expresó.

Tras presentarse en la sede de la lotería para completar el trámite, el joven adelantó que destinará el dinero a cubrir los gastos de sus estudios, realizar un viaje y ahorrar el resto para el futuro.



