Quini 6: el pozo récord para este domingo 29 de marzo

El Quini 6 hace historia este domingo 29 de marzo con un pozo acumulado de $6.750 millones. La expectativa es total en cada barrio del país: miles de vecinos ya hacen fila en las agencias para probar suerte con sus números favoritos en el sorteo de las 21.15.

¿Cómo participar del sorteo millonario?

Para jugar, tenés que acercarte a cualquier agencia de quiniela y elegir 6 números entre el 00 y el 45. Podés participar en una o varias modalidades, con un valor máximo de $3.000 por cupón si jugás a todo el tablero. Los precios por sorteo son:

Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda): $1.500.

Revancha: $750.

Siempre Sale: $750.

Es importante recordar que para sumar la Revancha o el Siempre Sale, primero tenés que pagar la apuesta Tradicional de forma obligatoria. No se puede jugar a las opciones adicionales por separado.

El Quini 6 hace historia este domingo 29 de marzo con un pozo acumulado de $6750 millones.

El "Siempre Sale": la modalidad que todos buscan

Aunque el premio mayor de la "Tradicional" es el más difícil, el Siempre Sale es el gran imán de esta edición. Al tener un pozo asegurado, garantiza que alguien se lleve la plata aunque no complete los seis aciertos, ya que se reparte entre los que tengan cinco o cuatro puntos.

Horarios y dónde ver el sorteo en vivo

Tenés tiempo de jugar tu boleta en las agencias hasta el sábado a última hora o el domingo por la mañana en locales seleccionados. ¡No te dejes estar porque el sistema suele saturarse!

El sorteo se realizará en la sala oficial de la Lotería de Santa Fe y se puede seguir en directo por Crónica TV, la TV Pública y por el canal oficial de YouTube del organismo a partir de las 21.15.

Un récord histórico que quedó "chico"

Hasta el día de hoy, el récord máximo de dinero entregado por el Quini 6 ocurrió en julio de 2021, cuando un cordobés de Villa María se llevó poco más de $362 millones. En ese momento, los números de la suerte fueron 05, 11, 16, 19, 25 y 41.

Hoy, los $6.750 millones que están en juego dejan aquella cifra como un simple vuelto. El pozo actual multiplica por casi 20 aquel registro histórico, lo que marca un hito absoluto para los juegos de azar en la Argentina.