El Quini 6 repartió más de $333 millones entre 20 jugadores: ¿Cómo quedó el pozo?

La Lotería de Santa Fe realizó el sorteo n.° 3362 del Quini 6 este domingo 5 de abril y los pozos con seis aciertos en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha no registraron ganadores. Sin embargo, un grupo de jugadores se repartió una fortuna con el "Siempre Sale". Mientras tanto, se elevó el pozo estimado para la próxima edición hasta una suma impactante de 5.500 millones de pesos.

De esta manera, a pesar de la falta de ganadores en los premios mayores, el popular sorteo del Quini 6 distribuyó más de $580 millones de pesos en premios entre 2.392 apostadores de todo el país.

Todos los resultados y afortunados del Quini 6

Tradicional Primer Sorteo: salieron los números 20 - 22 - 27 - 29 - 34 - 43. El primer premio quedó vacante. En el segundo premio 6 personas con cinco aciertos ganaron $6.190.303,50 cada una, y 626 apostadores con cuatro números se quedaron con $17.799,59 cada uno.

La Segunda del Quini: los números favorecidos fueron 19 - 20 - 30 - 32 - 39 - 41. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos, pero se registraron 10 ganadores con cinco que percibieron $3.714.182,10 cada uno, y 737 jugadores adivinaron cuatro cifras y obtuvieron $15.118,79.

Revancha: arrojó los números 06 - 13 - 17 - 29 - 33 - 36. El pozo quedó vacante y esa modalidad no entrega segundos premios.

Siempre Sale: los números sorteados fueron 06 - 07 - 08 - 12 - 35 - 41. Hubo 20 ganadores con cinco aciertos, quienes se adjudicaron un premio individual de $16.665.085,80.

Premio Extra: un total de 993 apostadores con seis aciertos (sumando los resultados de las tres primeras modalidades) se repartieron el pozo de $155.000.000, recibiendo $156.092,65 cada uno.





Los resultados del sorteo del quini 6 realizado el domingo 5 de abril de 2026.

Cómo jugar por el pozo de 5.500 millones que acumula el Quini 6

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo del Quini 6 a realizarse el miércoles 8 de abril desde las 21:15.

Tradicional Primer Sorteo: $1.950.000.000

La Segunda: $1.950.000.000

Revancha: $1.140.000.000

Siempre Sale: $305.000.000

Extra: $155.000.000

Para participar, los interesados deben acercarse a cualquier agencia de lotería oficial. La apuesta consiste en elegir 6 números al azar sobre un total de 46 (del 00 al 45).

El valor del cartón varía según las modalidades elegidas: $1.500 para el Tradicional y La Segunda; $2.250 si se suma la Revancha; y un total de $3.000 para incluir el "Siempre Sale".