Vive en un pequeño pueblo, "la pegó" con los números y ganó más de $153 millones en la Poceada

La suerte volvió a sorprender en el interior del país con un premio que cambiará para siempre la vida de un vecino de un pequeño pueblo del interior de Chaco.

Dado que fue la única persona que acertó toda la combinación completa de números, obtuvo el pozo acumulado que superó los 153 millones de pesos.









Un vecino de una pequeña localidad chaqueña acertó los cinco números y se convirtió en el único ganador del pozo millonario.La fortuna sonrió en un pequeño pueblo y un vecino ganó más de $153 millones

La Lotería Chaqueña confirmó que un vecino de Hermoso Campo se convirtió en el nuevo ganador millonario de la Quiniela Poceada Chaqueña tras acertar los cinco números del sorteo realizado el sábado 16 de mayo de 2026.

El premio total alcanzó los $153.526.565 y hubo un solo apostador ganador en toda la provincia, por lo que el afortunado se quedó con la totalidad del pozo acumulado.

Según se informó desde la institución organizadora, la apuesta fue confeccionada en la Agencia 655-01 de Hermoso Campo, una pequeña localidad chaqueña con alrededor de seis mil habitantes.

Además, se confirmó que los números favorecidos en esta edición fueron 12, 22, 25, 47 y 95, combinación que permitió que un único ticket se quedara con el pozo acumulado.

Los números sorteados que convirtieron a un apostador chaqueño en millonario fueron 12, 22, 25, 47 y 95.

Desde la Lotería informaron que el ganador no había trascendido públicamente por cuestiones de seguridad, aunque la noticia rápidamente generó repercusión entre los vecinos de la localidad.

De hecho, el impacto económico del premio es enorme, especialmente para una localidad pequeña donde este tipo de premios inusuales suelen convertirse en tema central durante varios días.

Además, el caso volvió a despertar el interés de miles de apostadores que participan semanalmente de la Quiniela Poceada con la esperanza de alcanzar premios similares.

La Quiniela Poceada Chaqueña volvió a repartir un premio millonario y cambió la vida de un vecino de Hermoso Campo.

En Argentina, los premios de juegos de azar están alcanzados por impuestos nacionales, por lo que una parte importante del dinero queda retenida antes del cobro. Dependiendo del régimen vigente y de las deducciones aplicadas, el descuento puede rondar el 30%.

De esta manera, la cifra final que percibiría el apostador sería cercana a los $107 millones, aunque el monto exacto dependerá de las deducciones vigentes al momento del cobro.

Por otra parte, las agencias oficiales también reciben una comisión por la venta del ticket ganador. Aunque el porcentaje puede variar según el sistema de premios y reglamentaciones provinciales, los agencieros suelen cobrar un incentivo económico.

Tras este nuevo premio millonario, la expectativa volvió a crecer entre los apostadores chaqueños. Desde Lotería Chaqueña adelantaron que el próximo sorteo pondrá en juego un pozo estimado de 255 millones de pesos, una cifra que promete volver a captar la atención de miles de jugadores en toda la provincia.



