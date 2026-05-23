Llegó el Cronicazo para "llamar" a la suerte en la quiniela: ¿Cuáles son los números elegidos por la Gitana?

Para este sábado 23 de mayo, la suerte se pone de tu lado con el lanzamiento del Cronicazo. En esta completa guía de pálpitos, la Gitana te acerca sus mejores proyecciones analizando los números demorados, los más atrasados y los más salidores para cada sorteo de la quiniela.

Si tu objetivo para estas jornadas es probar fortuna en juegos masivos, te sugerimos revisar con atención el consultorio semanal "Me lo dijo una Gitana", donde vas a poder descubrir cuál es tu amuleto numérico específico según la influencia de tu signo del zodiaco.

Recordá que podés fiscalizar de manera directa todos los resultados de las principales loterías y quinielas del país ingresando a las plataformas oficiales: loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

El Cronicazo de hoy ya está disponible: ¿Cuáles son los candidatos de la Gitana para jugar a la quiniela?





El gran preferido de la semana para orientar los pálpitos en la quiniela es el "26". En esta oportunidad, la grilla se complementa con el "30" en el rol de "El salvador", el "01" y el "34" ocupando el casillero de "Los posibles", y el "77" actuando como "El suplente". Por su parte, la mística sección de "Me lo dijo una Gitana" ratificó que el indicador general de la fortuna para estos días es el "59".

Los complementos de la jugada llegan de la mano del "43" para la sección "La onda", el "98" bajo la consigna "Me juego" y el "12" como la máxima garantía en "La posta". Para cerrar el esquema, el bolillero determinó que los "Tres para ganar" de esta edición son el "17", el "65" y el "82", mientras que las revelaciones del mundo de los sueños sugieren volcarse por el "41", el "00", el "86" y el "53" como alternativas recomendadas.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?





Aries (del 21/3 al 20/4): "68".

Tauro (del 21/4 al 22/5): "89".

Géminis (del 23/5 al 21/6): "21".

Cáncer (del 22/6 al 21/7): "07".

Leo (del 22/7 al 21/8): "40".

Virgo (del 22/8 al 22/9): "76".

Libra (del 23/9 al 22/10): "62".

Escorpio (del 23/10 al 21/11): "35".

Sagitario (del 22/11 al 21/12): "94".

Capricornio (del 22/12 al 20/1): "23".

Acuario (del 21/1 al 19/2): "48".

Piscis (del 20/2 al 20/3): "56".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este sábado 23 de mayo





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "3570". De acuerdo a cada región, se aclrasan las estadísticas oficiales:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "0" con 28 sorteos; decena, el "9" con 23 sorteos; unidad, el "9" con 30 sorteos. Los más atrasados son el "03", el "54" y el "73", mientras que los más salidores son el "14", el "80" y el "11".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "9" con 48 sorteos; decena, el "7" con 23 sorteos; unidad, el "4" con 20 sorteos. Los más atrasados son el "02", el "26" y el "33". Los más salidores resultaron ser el "43", el "17" y el "23".

El Cronicazo de este sábado 23 de mayo.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "7" con 36 sorteos; decena, el "9" con 35 sorteos; unidad, el "5" con 29 sorteos. Los más atrasados son el "25", el "14" y el "55", y los más salidores de la jornada son el "67", el "32" y el "93".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "1" con 41 sorteos; decena, el "2" con 23 sorteos; unidad, el "2" con 49 sorteos. Los más atrasados son el "44", el "06" y el "88", mientras que los más salidores se posicionan en el "45", el "79" y el "82".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "8" con 16 sorteos; decena, el "0" con 35 sorteos; unidad, el "9" con 30 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "62" y el "69". Los más salidores se configuran con el "04", el "70" y el "74".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "4" con 15 sorteos; decena, el "5" con 27 sorteos; unidad, el "9" con 18 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "13" y el "70", y los más salidores del período son el "59", el "04" y el "50".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "1" con 28 sorteos; decena, el "2" con 23 sorteos; unidad, el "1" con 30 sorteos. Los más atrasados de esta zona son el "66", el "53" y el "51", en tanto los más salidores quedaron registrados en el "58", el "08" y el "87".