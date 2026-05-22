El Cronicazo anticipó una semana de aciertos y estos fueron los números de la suerte

El pronóstico no la vio venir y esta semana hubo una lluvia de aciertos por parte del Cronicazo: aquellos fieles lectores que confiaron en la "biblia de los apostadores" tuvieron las buenas noticias de los bolsillos llenos.

Es que el apartado estrella del Diario Crónica arrancó la semana, como siempre, con todos los números de la suerte para la Quiniela, y estos no fallaron. Con el correr de los días, varios aparecieron en lo más alto de la pizarra.

En este repaso te contamos algunos de los aciertos de esta gran semana del querido suplemento de "Números y destino" y sus pronósticos. ¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Estos son los grandes aciertos del Cronicazo

Esta semana el Cronicazo repartió aciertos por todos lados. Entre ellos, el 98 (lavandera), seleccionado como "Me Juego", que encabezó en la primera de la Lotería de Santa Fe.

También acertamos por duplicado con el 01 (el agua), de "Los Posibles", en la matutina de Ciudad y vespertina de Provincia, y el 86 (humo) en la primera de Córdoba, de "Los Sueños Sugieren".

Finalmente, para los seguidores de los "Signos", empezamos con un triplete del 40 (el cura), de Leo; el 56 (caída), de Piscis; el 94 (cementerio) de Sagitario, y el 76 (llamas), de Virgo.

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