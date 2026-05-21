El Cronicazo "se la jugó" con el número de la suerte y acertó: ¿Cuál es el gran ganador?

El pueblo timbero sabe que las respuestas para tentar a la "Diosa de la Suerte" en la Quiniela están en la "biblia de los apostadores", el Cronicazo; por eso, es la lectura obligatoria de cada jornada.

Y cuando decimos que es la consulta casi religiosa para los amantes de la timba, es porque el Cronicazo no falla: esta semana, como siempre, tuvo una lluvia de aciertos que llenó los bolsillos de los apostadores.

Ya este jueves, los aciertos no paran y, como racha de goleador, la seguimos pegando: ¿Cuál fue el número de la suerte que lideró tableros?

La Gitana del Cronicazo, con todos los números de la suerte para la Quiniela.

Este jueves fue de la "lavandera", tal como lo indica la lista de significados, y festejamos con el 98 que encabezó la matutina de Córdoba, anticipado por "Me Juego", una de las secciones del Cronicazo. De esta manera, se completa otra gran semana de nuestro querido Bolillero, del suplemento Números & Destino.

Si querés seguir informado con la mejor data para tentar a la "Diosa de la Suerte" en la Quiniela, sabés que las respuestas están en la "biblia de los apostadores": ¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!