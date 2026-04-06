Acertó los 15 números del Telekino y ganó $917 millones: ¿De dónde es el afortunado?

El interés de los apostadores por el Telekino venía en alza tras lo ocurrido el pasado 1 de marzo, cuando un jugador de la provincia de San Luis logró acertar la combinación completa y se llevó más de 347 millones de pesos.

En esta oportunidad, el sorteo 2422 del Telekino, realizado este domingo 5 de abril, volvió a generar gran expectativa en todo el país gracias a un pozo millonario y una serie de premios adicionales que elevaron el atractivo de la jornada.

La edición del domingo dejó un nuevo millonario en el país tras una combinación perfecta.

Un solo ganador en Telekino: se llevó $917 millones tras acertar los 15 números

En esta oportunidad, luego de semanas de estar vacante, el pozo principal, destinado a quienes lograran los 15 aciertos, superó los 917 millones de pesos.

Finalmente, tras el sorteo de las bolillas, hubo un único ganador que consiguió todos los números de la suerte y se convirtió en el gran protagonista de la jornada.

La apuesta ganadora fue realizada en una agencia ubicada en la provincia de Jujuy y la combinación que permitió alcanzar el premio mayor estuvo compuesta por: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 25.

La extracción de bolillas definió la combinación que marcó la jornada.

Por su parte, 19 participantes lograron 14 aciertos y cada uno recibirá $547.114. Además, como parte del esquema habitual del juego, se desarrolló el sorteo de números de cartón, que también dejó varios beneficiarios en diferentes puntos del país.

Los números favorecidos fueron 126.680 en Santiago del Estero, 156.460 en Corrientes y tres en la provincia de Buenos Aires: 339.043, 609.532 y 762.765. Cada uno de estos premios asciende a 2.000.000 de pesos.

El evento de este fin de semana repartió importantes sumas y sumó un nuevo caso destacado.

En paralelo, se llevó a cabo el sorteo del Rekino, que en esta ocasión ofrecía un pozo superior a los 3 millones de pesos. Sin embargo, no se registraron ganadores con la totalidad de aciertos, por lo que el premio mayor quedó vacante.

Los números extraídos en esta modalidad fueron: 01, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22 y 24. Aun así, hubo 19 apostadores que alcanzaron 14 aciertos, quienes se llevarán $202.635 cada uno.

De esta manera, una nueva edición dejó importantes premios, múltiples ganadores y renovó el entusiasmo de quienes participan semana a semana en uno de los juegos más elegidos del país.