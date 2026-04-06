El Quini 6 sigue creciendo: $5.500 millones en juego, ¿cuándo se sortean?

El Quini 6 vuelve a captar la atención en todo el país con un pozo acumulado que no deja de crecer tras varios sorteos consecutivos sin ganadores en las principales modalidades.

De cara al próximo juego, que se realizará en la Lotería de Santa Fe, el monto en juego alcanza niveles destacados y se posiciona entre los más altos de los últimos meses. En este contexto, miles de jugadores renuevan sus apuestas con la ilusión.

El sorteo del Quini 6 se realiza en la Lotería de Santa Fe y define los números que ponen en juego un pozo millonario.

Millonario pozo en el Quini 6: $5.500 millones en juego el 8 de abril

En el sorteo del domingo 5 de abril, correspondiente al concurso anterior del Quini 6, las principales modalidades quedaron vacantes al no registrarse ganadores con seis aciertos.

En la jugada Tradicional salieron los números 34, 2, 20, 29, 43 y 27; en La Segunda, 32, 39, 20, 30, 41 y 19; y en la Revancha, 06, 36, 33, 29, 13 y 17.

Esta falta de ganadores hizo que el pozo siguiera creciendo de cara al próximo sorteo que se realizará el miércoles 8 de abril de 2026 en la sede de la Lotería de Santa Fe.

El Quini 6 acumula un pozo millonario tras varios sorteos sin ganadores en las principales modalidades.

Según datos oficiales, el monto total en juego alcanzará los $5.500.000.000, una cifra que vuelve a despertar el interés de apostadores en todo el país.

Como es habitual, el sorteo podrá seguirse en vivo a través de las transmisiones oficiales y tendrá un costo de $1.500 (tradicional). Quienes deseen sumar la modalidad Revancha deben abonar $500 adicionales, mientras que la opción Siempre Sale implica otros $500.

Con el pozo en constante aumento, el próximo sorteo genera gran expectativa. Los jugadores podrán realizar sus apuestas hasta poco antes del inicio, con la ilusión de convertirse en los próximos millonarios del Quini 6.